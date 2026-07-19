V Jordaniji ubita ameriška vojaka, ZDA s povračilnimi napadi proti Iranu

ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom; skupaj je doslej umrlo 16 Američanov. Pentagon je v soboto potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal »nepozabne lekcije«, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mesec dni potem, ko sta ZDA in Iran podpisala zdaj opuščeni predhodni dogovor o končanju vojne, je Iran konec tedna izvedel več napadov na cilje v državah po regiji, med drugim v Jordaniji. Centralno poveljstvo ameriške vojske (CENTCOM) je v soboto sporočilo, da sta bila pri tem v petek ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa da pogrešajo. Kakor so dodali, je šlo za napad iranskih balističnih raket in dronov.

S tem se je število potrjenih smrtnih žrtev med ameriškimi vojaki od začetka vojne 28. februarja povzpelo na 16, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kmalu po omenjenem sporočilu je CENTCOM napovedal napade na Iran še osmo zaporedno noč. Kot so zapisali na omrežju X, so napadi »namenjeni nadaljnjemu slabljenju sposobnosti Irana za ogrožanje komercialnega ladijskega prometa v Hormuški ožini in hitremu kaznovanju sil korpusa garde islamske revolucije, ki so prejšnjo noč izvedle napade na ameriške vojake v Jordaniji«. Iranska tiskovna agencija Fars je kasneje poročala, da je bilo med tarčami napadov pristanišče Sirik na jugu Irana ob Hormuški ožini.

Iranska vojska je danes sporočila, da je z droni napadla ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. V oporišču Camp Udairi je bilo tarča skladišče streliva, v letalskem oporišču Ali Al Salem pa protizračni sistemi patriot, poroča AFP.

Ameriške sile poudarjajo, da izvajajo natančne napade na iranske vojaške tarče. FOTO: CENTCOM/AFP

Iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenei je v sobotni izjavi za državno televizijo obljubil, da bo Američanom dal »nepozabno lekcijo«. Visoki vojaški svetovalec ajatole Hameneia pa je po poročanju AFP posvaril, da bo Teheran znova začel »obsežne ofenzivne operacije«, če se bodo ameriški napadi v prihodnjih dneh nadaljevali.

Število potrjenih smrtnih žrtev med ameriškimi vojaki se je od začetka vojne 28. februarja povzpelo na 16. Fotografija je simbolična. FOTO: CENTCOM/AFP

Neimenovani izraelski varnostni vir je sicer zatrdil, da Hameneija ni v Iranu, poroča časnik The Times of Israel. Od ameriškega napada 28. februarja, v katerem je bil ubit njegov oče, Hamenei komunicira le prek pisnih izjav in se še ni pojavil v javnosti. Po navedbah vira naj bi sporočila iranskega vrhovnega voditelja pripravljali novi poveljnik iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi in drugi pripadniki garde.