FOTO:V Južni Koreji več sto novih okužb, v ZDA narašča število smrtnih žrtev

FOTO: Ed Jones/AFP

Na križarki okuženih 21 ljudi

FOTO: Reuters

V ZDA so po podatkih Centra za nadzor bolezni doslej potrdili 164 primerov okužbe, po uradnih podatkih, ki jih je zbrala Univerza John Hopkins, pa naj bi jih bilo 336.

Iz Južne Koreje poročajo o 483 novih primerih okužbe z novim koronavirusom. Skupno so jih doslej potrdili že 6767, kar je največ izven Kitajske, kjer je virus konec lanskega leta izbruhnil. Na Kitajskem, večinoma v najbolj prizadeti provinci Hubei, pa so potrdili 99 novih primerov okužbe, za covid-19 je umrlo še 28 ljudi.V Južni Koreji o okužbah poročajo večinoma iz mesta Daegu, kjer se virus širi predvsem med privrženci sekte Shincheonji. Od novih primerov so jih 390 potrdili prav v tem mestu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Umrlo je skupno 44 ljudi, večinoma starejši ljudje s pridruženimi boleznimi, so sporočile zdravstvene oblasti.Na Kitajskem so medtem potrdili 99 novih primerov okužbe, večino v najbolj prizadeti provinci Hubei, za covid-19 je umrlo še 28 ljudi. Skupno število mrtvih v celinski Kitajski je s tem naraslo na 3070.Doslej so v celinski Kitajski okužbe potrdili pri več kot 80.000 ljudeh, od katerih se je jih pozdravilo že 55.000, kažejo uradni podatki.Število smrtnih žrtev koronavirusa v ZDA je v petek naraslo na najmanj 17, vendar pa natančnega števila okuženih in umrlih ni mogoče določiti, saj ZDA nimajo na voljo dovolj kompletov za testiranje. V petek je prve primere prijavilo še šest novih zveznih držav, s čimer so sedaj virus potrdili v 25 državah.V petek so prve primere okužbe prijavile Pensilvanija, Indiana, Minnesota, Kentucky, Oklahoma in Nebraska. Največ okuženih in mrtvih je v zvezni državi Washington, kjer so potrdili najmanj 70 okužb in najmanj 14 mrtvih. Okužbe so koncentrirane v predmestju Seattla Kirklandu predvsem v domu za ostarele, kamor izčrpanim zdravstvenim delavcem prihajajo na pomoč kolegi iz drugih držav.Edine smrtne primere izven Washingtona so doslej potrdili v Kaliforniji in na Floridi. V Floridi, kjer so doslej potrdili 16 okužb z novim koronavirusom, sta umrli dve osebi, ki sta bili v tujini. To sta tudi prva smrtna primera na vzhodni obali ZDA.V Kaliforniji je umrl moški, ki je februarja potoval z ladjo za križarjenje Grand Princess. Ta ladja je sedaj zasidrana pred San Franciscom, kamor s helikopterji dostavljajo komplete za testiranje. V petek so po besedah podpredsednika ZDAod skupno 3500 potnikov in članov posadke testirali 46 ljudi in pri 21, 19 članih posadke in dveh potnikih, ugotovili okužbo s koronavirusom.Pence je dejal, da bodo ladjo zasidrali v nekomercialno pristanišče, kjer bodo vse na ladji testirali in potem odredili karanteno ali pa okužene poslali na zdravljenje. Predsednik ZDAje v petek dejal, da bi te potnike raje kar pustil na ladji, vendar pa razume, če so se pristojni odločili, da jih umaknejo z ladje.Odločitev japonskih oblasti, da potnike na ladji istega podjetja Diamond Princess februarja dva meseca zadržijo ob obali Yokohame se je izkazala za polomijo, saj se je virus na ladji potem hitro širil. Ladja Grand Princess je kot kaže gojišče za virus že od februarja, saj so poleg umrlega potnika iz Kalifornije sedaj ugotovili okužbe še pri desetih potnikih, ki so bili na isti februarski poti.