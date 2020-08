V Kaliforniji najhujša izmerjena vročina v zgodovini

Preberite tudi: Vremenoslovci napovedujejo nove temperaturne rekorde

V puščavski Dolini smrti v ameriški zvezni državi Kalifornija so v nedeljo izmerili 54,4 stopinje Celzija, kar je verjetno najvišja temperatura, ki so jo doslej na svetu zanesljivo izmerili.Tako visoko temperaturo je izmeril avtomatski sistem nacionalnega meteorološkega centra ob 15.41 po lokalnem času, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Podatek mora sicer še potrditi Svetovna meteorološka organizacija.Rekordno temperaturo so izmerili med vročinskim valom na ameriški zahodni obali, kjer naj bi temperature ta teden še naraščale, poroča britanski BBC. Zaradi visokih temperatur je bilo v Kaliforniji tudi dva dni več izpadov elektrike zaradi okvare na elektrarni.Za najvišjo zanesljivo izmerjeno temperaturo na svetu je doslej veljalo 54 stopinj Celzija, ki so jih prav tako izmerili v Dolini smrti, in sicer leta 2013.Podatek o 56,6 stopinje Celzija, ki naj bi jih prav tako izmerili v Dolini smrti, in sicer leta 1913, pa po ocenah več sodobnih meteorologov naj ne bi bil pravilen.