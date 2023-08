V Kanadi odredili evakuacijo več deset tisoč ljudi

V provinci Britanska Kolumbija na zahodu Kanade so oblasti v soboto več deset tisoč prebivalcem v dolini Okanagan, vključno z mestom Kelowna, odredile evakuacijo zaradi gozdnih požarov, ki se hitro širijo. Po podatkih kanadske vlade je bilo samo v Britanski Kolumbiji v soboto zvečer aktivnih 385 požarov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ministrica za upravljanje izrednih razmer v Britanski Kolumbiji Bowinn Ma je razmere v Kelowni, sicer priljubljenem kraju za čolnarjenje in pohodništvo, opisala kot zelo dinamične. Po njenih besedah so okoli 30.000 ljudem odredili evakuacijo, še 36.000 pa so jih opozorili, naj bodo nanjo pripravljeni.

Kelowno, mesto s 150.000 prebivalci, je obsežen gozdni požar zajel v petek. Številni objekti so bili poškodovani, smrtnih žrtev ali ranjenih pa za zdaj ni bilo. Gasilcem v Britanski Kolumbiji sicer pomagajo kolegi iz drugih kanadskih provinc, Avstralije, Mehike, Brazilije in Kostarike.

Na udaru gozdnih požarov je to poletje skoraj celotna Kanada. Več deset tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove, štiri osebe so umrle, uničenih pa je bilo več kot deset milijonov hektarjev površin.

Po vladnih podatkih je bilo samo v Britanski Kolumbiji v soboto zvečer aktivnih 385 požarov. Premier Justin Trudeau je po pogovorih s premierjem province Davidom Ebyjem obljubil pomoč na zvezni ravni.

Na Severozahodnih ozemljih so medtem končali evakuacijo prebivalcev regionalne prestolnice Yellowknife s približno 20.000 prebivalci. Nekaj olajšanja mestu, ki leži daleč na severu ob Velikem suženjskem jezeru, je v soboto ponoči prinesel dež.

Vendar pa je okoljski minister province Shane Thompson opozoril, da »malo dežja še ne pomeni, da se je varno vrniti domov«. Pristojne službe so medtem končale z gradnjo protipožarnih pregrad in nameščanjem razpršilcev ter vodnih topov za obrambo mesta.

Kot je še dejal Thompson, sta bili z evakuacijo mesta Yellowknife in drugih krajev razseljeni dve tretjini celotnega prebivalstva Severozahodnih ozemelj.

Požari v naravi pa divjajo tudi v zvezni državi Washington v ZDA, kjer je po poročanju tamkajšnjih medijev umrl najmanj en človek. V kraju Medical Lake blizu mesta Spokano so tudi odredili evakuacijo.

V Grčiji divjajo številni požari v naravi

Na severovzhodu Grčije ob visokih temperaturah, močnem vetru in suši, ki vztraja že več tednov, od sobote nenadzorovano divjajo obsežni gozdni požari in požari na grmovnih površinah. Plameni so danes dosegli nekatere vasi na območju pristaniškega mesta Aleksandropolis ter poškodovali več hiš in kmetijskih površin, so sporočile lokalne oblasti.

Po državi je sicer v soboto skupno izbruhnilo 46 požarov v naravi, so sporočili tamkajšnji gasilci, ki jim pri delu pomagajo letala in helikopterji. Zaenkrat ni jasno, kaj je požare povzročilo, njihovemu hitremu širjenju pa botrujeta močan veter in dolgotrajna suša, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V večjem delu Grčije velja druga najvišja stopnja požarne ogroženosti. Po podatkih vremenskega urada bodo v prihodnjih dneh na celinskem delu države prevladovale temperature okoli 39 stopinj Celzija.

Grčija se to poletje sooča s številnimi hudimi požari v naravi, preiskave pa kažejo na to, da jih je bilo več podtaknjenih. Oblasti so zato nedavno napovedale, da bodo zaostrile kazni za požigalce. Po besedah ministra za civilno zaščito Vasilisa Kikiliasa bodo globe povišali na 30.000 evrov ali več.