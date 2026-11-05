Zaradi domnevnega napada medveda umrli mati in hči

Iz Kanade poročajo o smrti matere in hčere, ki sta umrli po domnevnem napadu grizlija v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Njuno smrt je sporočila njena družina, poroča BBC.

48-letno mamo Jennifer in njeno 20-letno hčer Selah so 1. novembra prijavili kot pogrešani, saj se nista vrnili s kratkega popoldanskega sprehoda.

Njune posmrtne ostanke so našli na območju pohodniških poti v kraju Bella Coola, je sporočila provincialna služba za varstvo narave. Dodala je, da dokazi na kraju dogodka »nakazujejo možnost, da je bila v dogodek vpletena žival«.

Zato pristojni naravovarstveni uslužbenci poskušajo izslediti medvede, ki bi lahko bili vpleteni v napad. Posmrtne ostanke 48-letnice so našli v ponedeljek, njene hčere pa v torek. Pri iskanju so sodelovali naravovarstveni uslužbenci in pripadniki kanadske zvezne policije.

Je bilo medvedov več?

Jeff Tyre, inšpektor pri službi za varstvo narave, je povedal, da za zdaj še ni jasno, ali je bil v smrt žensk vpleten več kot en medved.

Dodal je, da bodo vsakega ujetega medveda pregledali in ocenili njegovo morebitno vpletenost. Če bodo ugotovili, da je sodeloval v napadu, ga bodo »usmrtili v skladu s provincialnimi smernicami za obravnavanje konfliktov med ljudmi in prostoživečimi živalmi, da bi zagotovili javno varnost«.

Po navedbah ministrstva so konflikti med medvedi in ljudmi »razmeroma redki«, razen kadar so živali presenečene ali kadar branijo svoje mladiče oziroma hrano. FOTO: National Park Service/Reuters

Mati in hči sta bili nerazdružljivi

Brat pokojne matere je za kanadsko radiotelevizijo CBC povedal, da sta bili pokojni zelo povezani, da sta se odlično razumeli in imeli številne skupne konjičke: »Ko se je Jenny odpravila na pohod, je bila Selah vedno tik ob njej.«

Jennifer se je pred kratkim preselila v Bello Coolo, kjer si je želela ustvariti novo poklicno pot in začeti novo življenjsko obdobje, je navedeno na spletni strani za zbiranje donacij, namenjenih pomoči družini pri kritju pogrebnih stroškov.

V Britanski Kolumbiji živi do 13.000 grizlijev

Grizliji so po kanadski zvezni zakonodaji uvrščeni med vrste, ki zahtevajo posebno pozornost zaradi naravovarstvenih tveganj. Po podatkih organizacije Environmental Reporting BC so pomemben del naravnega okolja Britanske Kolumbije.

Po ocenah provincialnega ministrstva za okolje, zemljišča in parke v Britanski Kolumbiji živi od 10.000 do 13.000 grizlijev. Ministrstvo jih uvršča med ranljive vrste.

Po ocenah provincialnega ministrstva za okolje, zemljišča in parke v Britanski Kolumbiji živi od 10.000 do 13.000 grizlijev. Ministrstvo jih uvršča med ranljive vrste. FOTO: Shutterstock