V kemični tovarni v Teksasu odjeknila eksplozija

V Teksasu je v zgodnjih jutranjih urah odjeknila eksplozija v kemični tovarni, zaradi česar so evakuirali bližnje prebivalce, poročajo ameriški mediji. Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti visoke plamene.Oblasti so odredile obvezno evakuacijo vseh v bližini tovarne v kraju Port Neches vzhodno od Houstona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V nesreči sta bila po navedbah tamkajšnje policije poškodovana dva uslužbenca, ki so ju prepeljali v bolnišnico, piše tiskovna agencija Reuters.Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki, na katerih je videti močno eksplozijo pri petrokemični tovarni ter plamene, ki segajo proti nebu.Eden od bližnjih prebivalcev je za AFP dejal, da jih je zbudil glasen pok, nakar so na njih padle razbitine okenskih stekel. Uničilo jim je tudi del stropa.