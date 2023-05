V Kijevu in Odesi novi zračni napadi

Iz več delov Ukrajine, tudi iz prestolnice Kijev in pristaniškega mesta Odesa, danes poročajo o novih ruskih napadih. V Kijevu je bilo v napadih to noč ranjenih več ljudi, v Odesi pa je zagorelo skladišče hrane, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V Kijevu je bilo v napadih ranjenih najmanj pet ljudi, je davi sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Po podatkih ukrajinske vojske so v zračnem prostoru prestolnice odkrili in sestrelili skupno 30 brezpilotnih letalnikov. Deli enega izmed njih so med drugim padli na stanovanjsko stavbo.

Pristaniško mesto Odesa na jugozahodu Ukrajine je bilo medtem tarča obstreljevanja z ruskimi manevrirnimi raketami Ch-22. V tem mestu ob Črnem morju je zagorelo skladišče hrane.

Napete, a pod nadzorom, pa so po ocenah poveljnika ukrajinskih sil Oleksandra Sirskega razmere na vzhodni fronti. Kot je v nedeljo sporočila ukrajinska vojska, se je Sirski prejšnji dan seznanil z razmerami na območju in se s pristojnimi poveljniki pogovoril o nadaljnjih ukrepih, predvsem kar zadeva obrambo mesta Bahmut in načrt za povzročitev čim večje škode ruski najemniški skupini Wagner.

Vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin je v nedeljo povedal, da mu je ruska vojska po grožnji z umikom njegovih mož s položajev v Bahmutu obljubila več streliva in oborožitve, ki ju potrebujejo za nadaljevanje operacij.

Po oceni Sirskega so ruske sile v zadnjih dneh povečale intenzivnost napadov s težkim orožjem, namestile sodobnejšo opremo in reorganizirale svoje enote. »To kaže, da sovražnik ne bo spremenil svojih načrtov in dela vse, da bi pridobil nadzor nad Bahmutom in nadaljeval svojo ofenzivo,« je dejal Sirski po poročanju DPA.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v rednem večernem nagovoru Ukrajincem v nedeljo poudaril, da mora svet izvedeti vse o ruskem terorju nad Ukrajinci. »Pomembno je, da se svet pogovarja o tem, kaj počne teroristična država in kako varujemo življenja,« je dejal.

V zvezi s tem je govoril o stalnih ruskih artilerijskih napadih na Herson in Harkov, nasilju v vaseh na območjih ob meji z Rusijo ter razmerah na območju Donecka. Po njegovih besedah je najpomembnejši cilj Rusije uničiti varnost, tako v Ukrajini kot povsod v Evropi, povsod v svobodnem svetu.