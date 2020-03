V Kijevu je zavel nov veter

»Ekonomski laik«

Novi predsednik ukrajinske vlade Denis Šmigalj. Foto: Afp

Vrhovna rada je drevi ugodila že drugi prošnji o odstopu, ki jo je napisal dosedanji premierNamesto njega bo odslej vodil ukrajinsko vlado dosedanji podpredsednik vladeNovice o spremembah na vrhu ukrajinske vlade niso nič novega. Že prej so večkrat pricurljale v javnost govorice, da ukrajinski predsednikin Hončaruk, ki je postal premier konec lanskega avgusta, nista v najboljših odnosih. Te so menda razširjali krogi razvpitega oligarha, ki je bil prej tesni poslovni partner nekdanjega televizijskega producenta in igralskega zvezdnika Zelenskega. Novi predsednik države se vztrajno otepa obtožb, da deluje v interesih tega oligarha, a prav ta vplivnež je po trditvah nekaterih analitikov povzročil spor med Zelenskim in zdaj že nekdanjim premierom.V časniku Ukrajinska pravda so zapisali, da je Hončaruk sam ponudil odstop, ko je Zelenski na zaprtem sestanku obtožil vlado, da ne opravlja svojih nalog. Tudi poslanci vladajoče stranke zdaj govorijo, da se je moral 53-letni doktor pravne filozofije posloviti od premierskega položaja, ker ni bil dorasel svoji vlogi. Nekateri komentatorji zdaj cinično ugotavljajo, da je to tudi sam priznal v »škandaloznih« zvočnih posnetkih, ki so sredi januarja pricurljali v javnost, na njih pa glas, nadvse podoben Hončarukovemu, razlaga, da je predsednik države ekonomsko nepismen, a da je na tem področju tudi sam popoln laik.Takrat je Hončaruk prvič letos napisal Zelenskemu pismo o odstopu. Ta ga ni sprejel. Pred dnevi se je odločil drugače, ko je dobil že drugo tovrstno pismo, ki je parlamentarcem olajšalo proces odstavljanja Hončaruka. Ker so se v Ukrajini hoteli zavarovati pred tem, da bi vlado takoj po rojstvu rušili, so ji podelili enoletno imuniteto, med katero je skoraj ne bi bilo mogoče zamenjati, če premier ne bi sam odstopil.Govorice o odhodu Hončaruka so se spet pojavile konec februarja, dobro obveščeni neimenovani viri so pojasnili, da se ga bodo znebili zaradi velike nepriljubljenosti vlade. Na Zahodu zdaj nekateri analitiki pravijo, da je javno mnenje glavni razlog za spremembe na čelu ukrajinske vlade. »Ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu je padla priljubljenost, predsednik vlade pa je plačal za to,« so danes zapisali v ameriški agenciji Bloomberg.