V Kijevu najmanj šest mrtvih, Rusi prestregli 249 dronov

Med Ukrajino in Rusijo so ponoči vzplamteli novi smrtonosni napadi, medtem ko pogajalci poskušajo popraviti ameriški osnutek za mirovni sporazum med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je odločil, da morajo načrt, ki so ga ukrajinski in evropski predstavniki v Ženevi zavrnili, pregledati do 27. novembra. Washingtonski osnutek v 28 točkah predvideva, da bi se morala Ukrajina odpovedati okupiranemu ozemlju, občutno zmanjšati vojsko in se odpovedati članstvu v zvezi Nato.

V novejši različici osnutka, ki so ga v Beli hiši označili za največji napredek doslej, naj bi spoštovali suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, čeprav evropski voditelji dvomijo, da bodo mir lahko sklenili tako hitro, piše AFP. Načrt naj bi po nedeljskem srečanju v Ženevi obsegal le še 19 točk.

Ameriški vojaški sekretar Dan Driscoll se je v ponedeljek srečal z ruskimi predstavniki v Abu Dabiju, kjer so se pogovarjali o mirovnem načrtu, navaja CNN. Sestanki se bodo nadaljevali tudi v torek. Kdo so ruski predstavniki, za zdaj ni jasno, Driscoll pa je poleg diplomatov najvišji ameriški uradnik, ki sodeluje pri pogovorih.

Ameriški vojaški sekretar Daniel Driscoll na pogovorih v Ženevi ta konec tedna. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Po neuradnem poročanju britanskih medijev se bosta Trump in Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski morda konec tega tedna sešla v Beli hiši.

Zelenski državljane posvaril, da Ukrajino čaka kritičen trenutek

Rusija trdi, da so ponoči prestregli 249 ukrajinskih dronov, v zračnih napadih na južno rusko regijo Rostov so umrli najmanj trije ljudje. Pristojni v Krasnodaru so poročali o najhujšem ukrajinskem napadu doslej.

V Kijevu je za posledicami ruskih napadov na kritično energetsko infrastrukturo in druga območja umrlo najmanj šest ljudi, poroča Al Džazira. Zelenski je državljane posvaril, da Ukrajino čaka kritičen trenutek.

Ruski predsednik Vladimir Putin grozi s še hujšimi napadi na Ukrajino, če bo Kijev odstopil od mirovnih pogovorov. Rusija je od začetka vojne zavzela okoli petino ukrajinskega ozemlja, napadi pa so terjali več deset tisoč življenj.