Kijev ima veliko prednost pred večino ukrajinskih mest: sistem podzemne železnice, ki je pred izbruhom vojne prepeljal skoraj 875.000 potnikov na dan, zdaj pa lahko med ruskim obstreljevanjem ponudi zatočišče več kot 100.000 prebivalcem ukrajinske prestolnice.

Ukrajinsko glavno mesto je ena od najbolj pogostih tarč ruskih napadov. Predstavniki oblasti od poletja napovedujejo omejitve ogrevanja ter oskrbe z električno energijo in vodo, prebivalce pa pozivajo, naj preživijo zimo pri sorodnikih ali prijateljih zunaj mesta.