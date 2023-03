V kolektivni zavesti je še vedno tudi prevratnost

V nadaljevanju preberite:

Francozi nočejo pokojninske reforme, zato so sredi januarja zagnali protestniško gibanje, danes, ko so se v nacionalne proteste in stavko povezali že šestič, pa »zgodovinsko« preplavljajo ulice. Močni pridevniki o »zgodovinski ustavitvi« družbe in gospodarstva prihajajo iz ust sindikalistov, ki hočejo doseči, da vladajoča struja Emmanuela Macrona opusti namero o reformiranju pokojninskega sistema.