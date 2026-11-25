Oboroženi moški v supermarketu v kolumbijskem mestu Cartagena še vedno zadržujejo najmanj 21 talcev, potem ko so jih deset izpustili, je sporočil kolumbijski predsednik Abelardo De La Espriella in nacionalna policija, poroča Reuters.

Kolumbijski predsednik je medtem prispel v Cartageno, kjer skupaj z obrambnim ministrom in vodstvom policije spremlja prizadevanja za osvoboditev talcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po predsednikovih navedbah ne gre za teroristični napad, temveč za dejanje kriminalcev.

Kolumbijski časnik El Universal je potrdil, da je predsednik Abelardo de la Espriella storilcem postavil ultimat za izpustitev talcev. Pogajanja so začasno prekinili, da bi se ugrabitelji odločili o izpustitvi zajetih ljudi.

V Kolumbiji so se namreč oboroženi moški z zakritimi obrazi po neuspelem ropu oklepnega vozila, ki je prevažalo gotovino iz nakupovalnega središča, in hitrem posredovanju policije, zatekli v supermarke trgovske verige Éxito, in za talce vzeli več deset ljudi. Policija in vojska sta obkolili supermarket v kolumbijski Cartageni, enem najbolj priljubljenih turističnih mest v Kolumbiji.

FOTO: Alexander Urzola Cuadrado/Reuters

Med talci so zaposleni in kupci, navaja lokalni časnik El Universal. Med izpuščenimi naj bi bila med drugi starejša ženska in otrok. Nekateri mediji poročajo, da naj bi med ostalimi izpuščenimi talkami večinoma starejše ženske.

»V usklajenem delovanju pristojnih služb smo angažirali vse razpoložljive kadrovske, tehnološke in specializirane zmogljivosti, da bi zaščitili ljudi, ki so še vedno v trgovini, in zagotovili njihovo varno izpustitev,« je policija sporočila na družbenih omrežjih, navaja Reuters.

Policija je zanikala poročila o ranjenih v supermarketu. Oblasti so javnost pozvale, naj ne širi nepreverjenih informacij, poroča El Espectador.

FOTO: Alexander Urzola Cuadrado/Reuters

Identitete ugrabiteljev in talcev še niso znane

Oblasti za zdaj niso razkrile identitete ugrabiteljev ali talcev. »Kolumbijskemu ljudstvu zagotavljam, da bomo te ljudi osvobodili,« je dejal De La Espriella. Kolumbijski predsednik je izključil vpletenost gverilskih ali paravojaških skupin. Po njegovih navedbah gre za kriminalce, ki so po spodletelem ropu zajeli talce, je poročala indijska tiskovna agencija IANSA.

Predsednik je izjavo podal med obiskom mesta Villavicencio, kjer je ponoči eksplodiral avtomobil bomba. Vlada je odgovornost za napad pripisala skupini odpadnikov nekdanjih uporniških Revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije (Farc), ki zavračajo mirovni sporazum iz leta 2016.

FOTO: Alexander Urzola Cuadrado/Reuters

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, na katerih je bilo v torek videti več ljudi, ki so klečali ob izložbenih oknih trgovine in so imeli domnevno zvezane roke. Reuters pristnosti posnetkov ni mogel nemudoma neodvisno preveriti.

»Za skupino Grupo Éxito je zaščita življenj in varnosti ljudi prednostna naloga,« so v sporočilu zapisali predstavniki trgovske verige. Kot so navedli, razmere v trgovini obravnavajo pristojne oblasti, sami pa kot podjetje sledijo njihovim navodilom in načinu obvladovanja razmer.