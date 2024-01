V krizi kličejo na pomoč ženske

V nadaljevanju preberite:

Kaj imata skupnega japonska letalska družba JAL in Japonska komunistična partija (JCP)? To, da imata prvič, odkar obstajata, na vodilnih funkcijah ženski. Micuko Totori in Tomoko Tamura so javnosti predstavili prejšnji teden, seveda na dveh med seboj nepovezanih dogodkih. In čeprav ima vsaka od njiju povsem drugačno življenjsko zgodbo in poklicno zaledje, je bil obema najvišji položaj zaupan v trenutku krize.