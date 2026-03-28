    V Latviji se morajo dijaki obvezno naučiti tudi streljati

    Vojaško usposabljanje poteka dve leti in obsega več kot sto ur, kar Latvijo uvršča med države z najbolj obsežnim tovrstnim izobraževanjem v Evropi.
    Czech servicemen of the NATO enhanced Forward Presence brigade Latvia wait for the visit of Czech President Petr Pavel at Adazi military base, Latvia, March 11, 2026. REUTERS/Ints Kalnins Foto Ints Kalnins Reuters
    Czech servicemen of the NATO enhanced Forward Presence brigade Latvia wait for the visit of Czech President Petr Pavel at Adazi military base, Latvia, March 11, 2026. REUTERS/Ints Kalnins Foto Ints Kalnins Reuters
    R. I.
    28. 3. 2026 | 20:30
    Medtem ko je pozornost sveta usmerjena v vojno z Iranom, baltske države vse bolj zaskrbljeno spremljajo Rusijo. V Latviji so zato uvedli obvezno vojaško izobraževanje za srednješolce, ki vključuje tudi rokovanje z orožjem, poroča Politico.

    Na srednjih šolah dijaki v okviru predmeta nacionalne obrambe spoznavajo vojaško zgodovino, prvo pomoč, orientacijo v naravi in krizno odzivanje, del pouka pa je namenjen tudi praktičnemu usposabljanju z zračnimi puškami. Program poteka dve leti in obsega več kot sto ur, kar Latvijo uvršča med države z najbolj obsežnim tovrstnim izobraževanjem v Evropi. Program vojaškega usposabljanja za dijake ima tudi Estonija.

    Oblasti poudarjajo, da namen ni militarizacija mladih, temveč krepitev odgovornosti in odpornosti družbe. »Cilj ni vzgojiti vojakov, ampak odgovorne državljane,« je dejal vodja programa, polkovnik Valts Āboliņš. Inštruktorji ob tem izpostavljajo, da zgolj teorija ne zadostuje: »Obrambe se ne da učiti samo teoretično.«

    Latvija, ki meji na Rusijo in Belorusijo, grožnje z vzhoda jemlje resno, zlasti po ruski invaziji na Ukrajino. Država se zato pripravlja na možnost konflikta, pri čemer želi v obrambni sistem vključiti tudi mlajše generacije.

    Program ima tudi širši družbeni cilj, krepiti občutek pripadnosti državi in kritično razmišljanje, zlasti med mladimi v okolju, kjer je vpliv ruske propagande še vedno prisoten. Čeprav sodelovanje vključuje tudi delo z orožjem, oblasti poudarjajo, da v času miru nikogar ne silijo v ravnanje z njim. V primeru vojne pa, kot opozarjajo inštruktorji, »mora biti pripravljen vsak«.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojaško usposabljanje

    V Latviji se morajo dijaki obvezno naučiti tudi streljati

    Vojaško usposabljanje poteka dve leti in obsega več kot sto ur, kar Latvijo uvršča med države z najbolj obsežnim tovrstnim izobraževanjem v Evropi.
    28. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nemčija

    13-letnik umrl po napadu z nožem, policija prijela očeta

    Policija je sprožila obsežno akcijo in kmalu po dogodku prijela očeta otrok, ki so ga našli približno sto metrov od doma.
    28. 3. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Šnajdrova Micka

    Umrla najstarejša Slovenka

    Delala je kot kuharica in čistilka v osnovni šoli ter pomagala možu pri krojaštvu, zaradi česar so jo domačini poznali kot »Šnajdrova Micka«.
    28. 3. 2026 | 17:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Budimpešta

    Madžari boljši od Slovencev, novi selektor Cesar: To ni nobena tragedija

    Slovenski nogometaši so izgubili proti Madžarom, nogomet pod novim trenerjem pa je bil podoben tistemu pod taktirko Matjaža Keka. Manjkala Oblak in Šeško.
    Matic Rupnik 28. 3. 2026 | 16:59
    Preberite več
