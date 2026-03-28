V Latviji se morajo dijaki obvezno naučiti tudi streljati

Medtem ko je pozornost sveta usmerjena v vojno z Iranom, baltske države vse bolj zaskrbljeno spremljajo Rusijo. V Latviji so zato uvedli obvezno vojaško izobraževanje za srednješolce, ki vključuje tudi rokovanje z orožjem, poroča Politico.

Na srednjih šolah dijaki v okviru predmeta nacionalne obrambe spoznavajo vojaško zgodovino, prvo pomoč, orientacijo v naravi in krizno odzivanje, del pouka pa je namenjen tudi praktičnemu usposabljanju z zračnimi puškami. Program poteka dve leti in obsega več kot sto ur, kar Latvijo uvršča med države z najbolj obsežnim tovrstnim izobraževanjem v Evropi. Program vojaškega usposabljanja za dijake ima tudi Estonija.

Oblasti poudarjajo, da namen ni militarizacija mladih, temveč krepitev odgovornosti in odpornosti družbe. »Cilj ni vzgojiti vojakov, ampak odgovorne državljane,« je dejal vodja programa, polkovnik Valts Āboliņš. Inštruktorji ob tem izpostavljajo, da zgolj teorija ne zadostuje: »Obrambe se ne da učiti samo teoretično.«

Latvija, ki meji na Rusijo in Belorusijo, grožnje z vzhoda jemlje resno, zlasti po ruski invaziji na Ukrajino. Država se zato pripravlja na možnost konflikta, pri čemer želi v obrambni sistem vključiti tudi mlajše generacije.

Program ima tudi širši družbeni cilj, krepiti občutek pripadnosti državi in kritično razmišljanje, zlasti med mladimi v okolju, kjer je vpliv ruske propagande še vedno prisoten. Čeprav sodelovanje vključuje tudi delo z orožjem, oblasti poudarjajo, da v času miru nikogar ne silijo v ravnanje z njim. V primeru vojne pa, kot opozarjajo inštruktorji, »mora biti pripravljen vsak«.