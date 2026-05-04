V Leipzigu avtomobil zapeljal v množico, najmanj dve osebi umrli

V nemškem mestu Leipzig je avtomobil zapeljal v množico. Najmanj dve osebi sta umrli, več jih je poškodovanih, poroča Deutsche Welle.

Na kraju dogodka so posredovali reševalna vozila, policijski avtomobili, gasilska vozila in reševalni helikopter.

Policija zvezne dežele Saška je sporočila, da so voznika pridržali in da za javnost ni več nevarnosti.

»Šokantno je. Edino kar lahko storim, da izrazim sožalje družinam žrtev,« je dejal župan Leipziga Burkhard Jung.

Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več napadov z avtomobili. Med drugim je decembra 2024 na božičnem sejmu v Magdeburgu moški zapeljal v množico ter ubil šest in poškodoval več kot 300 ljudi.