V Libiji neurja s poplavami odnesla več tisoč življenj

Močno neurje Daniel je v Libiji, ki jo je doseglo v nedeljo in povzročilo uničujoče poplave, prizadelo na tisoče ljudi. Po podatkih tako mednarodno nepriznane vlade na vzhodu države kot vlade v Tripoliju je samo v mestu Derna število mrtvih preseglo 2000, na tisoče pa je pogrešanih. EU, Italija in Turčija so medtem že napovedale pomoč.

Neurje je še posebej prizadelo Derno, obalno mesto ob Sredozemlju, ki leži okoli 300 kilometrov vzhodno od Bengazija, kjer ima sedež mednarodno nepriznana vlada pod vodstvom Osame Hamada. Tam sta se menda porušila dva jezova, zaradi česar je zalilo večji del mesta.

»Pogrešanih je na tisoče, mrtvih pa več kot 2000,« je za televizijsko postajo Al Masar povedal Hamad in pojasnil, da so v mestu s 100.000 prebivalci izginile celotne soseske z ljudmi vred. Vira podatkov pri tem ni navedel, medtem ko uradno število žrtev sprva ni bilo znano.

Derna FOTO: AFP

Kasneje je služba za nujne primere mednarodno priznane vlade v Tripoliju sporočila, da so poplave samo v Derni zahtevale več kot 2300 življenj. Poleg tega je bilo poškodovanih približno 7000 ljudi, več kot 5000 pa jih pogrešajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med pogrešanimi je po poročanju britanskega BBC tudi sedem pripadnikov libijske vojske, ki so izginili med reševanjem.

Rdeči križ je že pred tem sporočil, da bo število mrtvih po pričakovanjih še naraslo. Po njegovih podatkih je pogrešanih skoraj 10.000 ljudi. »Število smrtnih žrtev je ogromno in lahko doseže tisoče,« je dejal Tamar Ramadan iz Mednarodne zveze društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC).

Opozoril je, da humanitarne potrebe precej presegajo zmožnosti libijskega Rdečega polmeseca in vlade, in dodal, da je vlada na vzhodu države izdala mednarodni poziv za pomoč. IFRC je kasneje prek družbenega omrežja sporočil še, da so med reševanjem umrli tudi trije prostovoljci Rdečega polmeseca.

Derna FOTO: AFP

Poleg Derne so prizadeta tudi druga mesta na vzhodu oziroma severovzhodu Libije, med drugim Bengazi. Tamkajšnje oblasti so zaprle šole in trgovine ter uvedle policijsko uro, po vsej državi pa so zaprli tudi štiri naftna pristanišča.

Poleg mest na vzhodu so poplave prizadele tudi Misrato na zahodu, dobrih 200 kilometrov vzhodno od prestolnice Tripoli, kjer ima sedež mednarodno priznana vlada pod vodstvom Abdula Hamida Dbeibe. Obe vladi sta sicer po neurju razglasili tridnevno žalovanje.

Koordinatorica ZN za humanitarno pomoč v Libiji Georgette Gagnon je mednarodno skupnost pozvala, naj hitro pomaga prizadeti državi, v kateri je med letoma 2014 in 2020 divjala državljanska vojna.

Pred Libijo je neurje Daniel prejšnji teden prizadelo Grčijo, Turčijo in Bolgarijo, kjer je terjalo najmanj 27 življenj.