    Svet

    V Ljubljani se je iztiril potniški vlak

    Poškodovan ni nihče, nastala je večja gmotna škoda.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik /Delo
    Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik /Delo
    R. I.
    27. 2. 2026 | 19:32
    27. 2. 2026 | 19:43
    0:59
    V Savljah v Ljubljani se je okoli 16. ure iztiril potniški vlak. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so pregledali vlak in nudili pomoč pri izkrcanju potnikov, poroča STA.

    Poškodovanih ni bilo. Nastala pa je večja gmotna škoda, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. »Vzrok za iztirjenje izven naseljenega območja še ni pojasnjen in je predmet ogleda in nadaljnjih preiskav. Ogleda se je udeležil tudi preiskovalec železniških nesreč. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« še dodajajo na PU Ljubljana.

    Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici pa trenutno še ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Potovanje po Hercegovini se spremeni v najlepše zgodbe

    Krog po Hercegovini je poleti vroč, pozimi pa vetroven, a vedno poseben. Prehodili smo ga, ko se je jesen še upirala zimi, od Mostarja do Blagaja in Počitelja.
    27. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
