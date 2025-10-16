V Los Angelesu razglasili izredne razmere zaradi agresije Trumpovih agentov

Mesto Los Angeles je v sredo razglasilo izredne razmere zaradi nadaljevanja racij zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) proti priseljencem, poročajo ameriški mediji. Razglasitev izrednih razmer med drugim pomeni, da bodo lahko uvedli moratorij na deložacije in druge načine zaščite najemnikov.

Nadzorni odbor okrožja Los Angeles trdi, da mnogi zapuščajo delovna mesta v strahu pred nasiljem in ugrabitvami agentov Ice, družine priseljencev pa nimajo denarja za hrano ali najemnine.

Agenti Ice izvajajo nasilne racije po večjih ameriških mestih, kot so Los Angeles, Chicago, Portland in drugih, pri čemer se osredotočajo na ljudi latinskoameriškega videza. Pogosto aretirajo tudi Američane in osebe z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA.

Prebivalci mest protestirajo, predsednik Donald Trump pa pošilja vojake na ulice za zaščito agentov Ice. Mesta in zvezne države se upirajo s tožbami, pri čemer so uvodoma večinoma uspešni, vendar pa se prizivna sodišča ali vrhovno sodišče na koncu postavijo na stran Trumpove vlade.

V torek je nasilje izbruhnilo v Chicagu, ko so agenti Ice povzročili prometno nesrečo med zasledovanjem avtomobila, poroča CNN. Na kraju nesreče se je zbrala skupina ljudi, ki je agente zmerjala, ti pa so uporabili solzivec.

»To ni izvrševanje zakona. To je strategija avtoritarnih režimov. Takšno ravnanje ljudi, ki so prisegli, da bodo služili našim skupnostim in državi, je boleče podobno časom, ko je Ku Klux Klan z zakritimi obrazi patruljiral po ulicah in ustrahoval temnopolte. To grozno ravnanje se mora končati,« ameriška televizijska mreža CNN navaja pravnika Antonia Romanuccija.

Vrhovni sodnik okrožja Cook v Chicagu Timothy Evans je v sredo izdal ukaz, ki agentom Ice prepoveduje aretacije oseb v prostorih državnih sodišč. Taktika agentov Ice je, da pridejo na sodišča in tam lovijo nezakonite priseljence. Evans je dejal, da je pravica odvisna od sposobnosti vsakega posameznika, da se brez strahu ali ovir pojavi na sodišču, poroča CNN.

Zvezna sodnica Karin Immergut pa je prav tako v sredo podaljšala svojo odredbo, ki prepoveduje napotitev vojakov nacionalne garde v Portland. Odločitev sodnice, ki jo je imenoval Trump, preprečuje napotitev zveznih vojakov v Portland za nadaljnjih 14 dni.