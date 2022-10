V Los Angelesu začeli soditi Harveyju Weinsteinu

Z izbiro porote se je danes v Los Angelesu začel sodni proces proti nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu zaradi spolnih napadov na pet žensk od leta 2004 do leta 2013. Weinstein je bil za podobne zločine na 23 let zapora že obsojen marca 2020 v New Yorku.

Weinstein, ki je že dve leti in pol v zaporu, je bil v začetku leta 2020 na Manhattnu obsojen zaradi posilstva frizerke Jessice Mann leta 2013 in prisilnega oralnega spolnega odnosa, v katerega je prisilil nekdanjo sodelavko oddaje Project Runway Miriam Haleyi.

Porota ga je oprostila obtožbe, da je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno napadel igralko Annabello Sciorro. Newyorško vrhovno sodišče bo sicer obravnavalo pritožbo na obsodbo zaradi domnevno nepoštenega sodnega procesa. V primeru obsodbe v Los Angelesu mu grozi do 100 dodatnih let zapora.

Pet let potem, ko se je prav zaradi Weinsteina okrepilo gibanje žensk Jaz tudi, se sedaj producent vrača na kraj, kjer naj bi poleg v New Yorku izvršil največ domnevnih spolnih napadov zaradi položaja, ki mu je to omogočal. Weinstein je bil tisti, ki je odločal o napredovanju igralskih karier in je to moč zlorabljal.

70-letnega Weinstena čaka proces, ki bo trajal predvidoma dva meseca. Obtožnica zajema štiri točke zaradi posilstva in sedmih spolnih napadov na skupaj pet žensk, ki bodo na sodišču nastopile pod psevdonimom Jane Doe.

Še štiri druge ženske bodo lahko opisale svoje izkušnje z njim. Med njimi je tudi žena sedanjega demokratskega guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma Jennifer Siebel Newsom.

Weinsten je v 90. letih vodil filmsko podjetje Miramax, ki ga je z bratom kasneje prevzel in preimenoval v The Weinstein Co. s sedežem v New Yorku, kjer je uradno prebival, vendar je veliko časa preživel v Hollywoodu. Med filmi, ki jih je produciral, so bili številni nagrajeni z oskarjem.

Štiri od skupaj 11 zločinov, ki mu jih očita obtožnica, naj bi zagrešil v tednu podelitve oskarjev leta 2013 v luksuznih hotelih Beverly Hillsa in Hollywooda. Za sojenje v Los Angelesu sicer ni več toliko zanimanja kot v New Yorku. Weinstein je dobil kazen in predstavlja staro zgodbo. V sodno dvorano bodo spustili le nekaj novinarjev, brez kamer.

Sredi sodnega procesa bodo začeli v kinodvoranah predvajati film She Said, sicer fiktivno zgodbo, vendar temelji na zgodbi Weinsteina in njegovih škandalov, zaradi česar so njegovi odvetniki že izrazili skrb, da sojenje ne bo pošteno. Sodišče je sicer njihove argumente zavrnilo in sojenje se nadaljuje.