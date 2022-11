V Madridu najmanj 200.000 ljudi v bran javnemu zdravstvu

V Madridu se je danes zbralo najmanj 200.000 ljudi in na shodu zahtevalo ohranitev javnega zdravstva. S tem so izrazili nasprotovanje načrtom za spremembe sistema, ki bodo po njihovem prepričanju uničile primarno zdravstvo.

Pod sloganom »Madrid v podporo javnemu zdravstvu in proti načrtu za uničenje storitev primarne zdravstvene oskrbe« so se protestniki zbrali na štirih točkah španske prestolnice in se nato podali na pot proti mestni hiši.

FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Tiskovni predstavnik regionalne vlade je ocenil, da se je zbralo okoli 200.000 ljudi.

Primarna raven zdravstva na območju Madrida je v zadnjih letih pod velikim pritiskom zaradi pomanjkanja virov in kadra. Po ocenah sindikatov je stanje dodatno poslabšalo slabo upravljanje na regionalni ravni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Susana Vera Foto Susana Vera/Reuters