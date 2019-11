V majhni hrvaški luži se gnete polno krokodilov

Na današnjem velikem protestu učiteljev v Zagrebu bo mogoče oceniti, koliko ljudi podpira njihove zahteve. V znak podpore učiteljem grozi s solidarno stavko skoraj 50 sindikatov, od čistilk do policistov, tako da ni izključena generalna stavka na Hrvaškem.Paradoks množičnega nezadovoljstva učiteljev je, da tako kot šolski sindikati tudi vladajoča HDZ in premier Andrej Plenković navijata za velik, zadovoljen in za dobro plačan javni sektor. Zagata je v tem, da država tega denarja nima kje vzeti, če na račun učiteljev ne prikrajša drugih proračunskih uporabnikov. Nezadovoljni so vsi po vrsti, le da so učitelji prvi ...