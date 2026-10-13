V Mecklenburgu - Predpomorjanski začeli koalicijska pogajanja

Nemški socialdemokrati (SPD), Levica in Zeleni so v ponedeljek začeli koalicijska pogajanja v zvezni deželi Mecklenburg - Predpomorjanska na severovzhodu Nemčije. Pogajanja sledijo deželnim volitvam pred tremi tedni, na katerih je slavila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), konservativna CDU zveznega kanclerja Friedricha Merza pa je izpadla iz deželnega parlamenta.

Vodilna kandidatka SPD v tej zvezni deželi Manuela Schwesig je v ponedeljek izjavila, da so stranke prepričane, da bodo koalicijska pogajanja lahko zaključile v treh tednih. Stranke so se že dogovorile o ključnih področjih, na katera se bodo osredotočile v pogajanjih, med njimi so gospodarski razvoj, socialna pravičnost in okoljski ukrepi, je povedala po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Vodja poslanske skupine Zelenih Claudia Müller je poudarila, da razlike med tremi strankami vidi kot njihovo veliko moč. Vodja Levice v tej zvezni deželi Hennis Herbst pa je obljubil »novo odprtost v deželni politiki«.

Na deželnih volitvah na severovzhodu države je sicer slavila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD). Na fotografiji nosilca list za Berlin in Mecklenburg - Predpomorjanska Kristin Brinker in Leif-Erik Holm po deželnih volitvah. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

T. i. rdeče-rdeče-zelena koalicija je po volitvah edina možnost za stabilno večino v deželnem parlamentu brez Alternative za Nemčijo. SPD, Levica in Zeleni imajo skupno 39 od 71 sedežev – SPD ima 29 poslancev, Levica in Zeleni po pet. AfD, zmagovalka volitev 20. septembra, ima 32 sedežev in bi bila v primeru tristrankarske koalicije edina opozicijska stranka.

Za oblikovanje koalicije ni veliko časa: 20. oktobra se bo deželni zbor sešel na ustanovni seji, deželna ustava nato predvideva štiri tedne časa za izvolitev ministrskega predsednika ali predsednice. To bi se moralo zgoditi najpozneje 17. novembra. Pred tem morajo stranke na kongresih odobriti koalicijsko pogodbo, navaja DPA.