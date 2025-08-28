V medijski bitki zmaguje, v vohunskih igricah izgublja

V nadaljevanju preberite:

»Srbija nam bo eksplodirala pod ritjo,« je direktor družbe United Group Stan Miller potožil direktorju Telekoma Srbija Vladimirju Lučiću v pogovoru o tem, kako utišati televizijo N1 in druge medije pod okriljem družbe United Media (UM), zadnje kritične glasove, ki jih je še mogoče slišati v Srbiji. Medtem ko v medijski bitki doma zmaguje, predsednik Aleksandar Vučić izgublja v vohunski igrici, v katero sta vpletena sociologinja s severa Kosova in pilot hrvaške vojske.