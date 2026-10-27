V Oleškem začelo veljati premirje, prebivalci do hrane in zdravil

V Oleškem, mestu v Hersonski oblasti na jugu Ukrajine, je davi začela veljati humanitarna prekinitev ognja, ki jo je prejšnji teden napovedala ameriška prva dama Melania Trump. Uveljavitev premirja sta po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdili obe strani.

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Premirje, katerega cilj je omogočiti dostavo humanitarne pomoči v mesto pod rusko okupacijo, je začelo veljati ob 3. uri po lokalnem času. Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da premirje velja. »V zvezi s pripravami na humanitarno operacijo na območju Oleškega so [ruske sile] ustavile ogenj v hersonskem sektorju in uvedle 'režim tišine',« je sporočilo na omrežju telegram.

Da Ukrajina »izpolnjuje svoje obveznosti« v zvezi s premirjem, je medtem sporočil ukrajinski komisar za človekove pravice Dmitro Lubinec. »Strani spoštujeta sporazume, ki smo jih sklenili,« je dodal na telegramu. Dogovor naj bi potrdil tudi generalštab v Kijevu.

Oleški so ruske sile zavzele ob začetku invazije februarja 2022. Mesto je močno prizadelo uničenje jezu Kahovka leta 2023, ki je povzročilo obsežne poplave ob reki Dneper, za kar sta sprti strani obtožili druga drugo.

Med prekinitvijo ognja naj bi prebivalcem dostavili hrano in zdravila. FOTO: Alina Smutko/Reuters

Med prekinitvijo ognja naj bi prebivalcem dostavili hrano in zdravila, prav tako naj bi potekale priprave, da bi ljudem ponovno omogočili prosto gibanje po mestu. Za humanitarno premirje v mestu se je v ločenih telefonskih pogovorih z ruskim in ukrajinskim predsednikom, Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim, nedavno zavzel tudi papež Leon XIV.