V ministru za varnost BiH Bošnjaki vidijo nevarnost

Takoj po prevzemu dolžnosti ministra za varnost Bosne in Hercegovine je Nenad Nešić razburil številne sodržavljane, predvsem Bošnjake, ko je sredi Sarajeva kolega pozdravil z dvignjenimi tremi prsti. Ko so ga še isti dan povabili v televizijski studio, da pojasni svojo gesto, je Nešić znova pozdravil s tremi prsti in dejal, da gre za tradicionalni srbski pozdrav.