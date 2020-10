V Minsku množični protesti in policijska represija

Po nekaterih ocenah je danes v Minsku protestiralo 100.000 ljudi. FOTO: Stringer/Reuters

Številni politični zaporniki

Na ulicah Minska se je danes znova zbralo več deset tisoč, po nekaterih informacijah celo več kot 100.000 protestnikov, ki ne priznavajo zmage predsednikana avgustovskih volitvah in zahtevajo njegov odstop. Policija je protestnike razgnala z vodnim topom, več jih je tudi priprla, poročajo tuje tiskovne agencije.Protestniki so današnji shod posvetili stiski političnih zapornikov v Belorusiji. Opozicijski spletni kanal Nexta Live, ki je koordiniral shod in ima več kot dva milijona naročnikov , je pozval, naj se odpravijo proti zaporu v Minsku in tako izrazijo podporo političnim zapornikom.A kmalu po začetku protesta je posredovala policija, saj da gre za nezakonito zbiranje. Na tamkajšnjem ministrstvu za notranje zadeve so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili, da so v prestolnici uporabili vodne topove in da je bilo več protestnikov aretiranih, podrobnosti pa niso pojasnjevali.Nemška tiskovna agencija dpa je poročala, da so oblasti za zatrtje protestov uporabile tudi vojsko z več oklepnimi vozili.Po navedbah beloruske organizacije za človekove pravice Vjasna (Pomlad) so bili protestniki pridržani tako v Minsku kot tudi v drugih krajih po državi. Belorusi so sicer ta teden na mobilne telefone prejeli sms-sporočila, da bi se ob morebitni udeležbi na shodih lahko soočili s kazensko odgovornostjo.V Belorusiji je po podatkih Vjasne trenutno 77 političnih zapornikov, med njimi tudi mož opozicijske voditeljicein blogerter vidna predstavnica opozicije Marija Kolesnikova Oblasti so po poročanju dpa tudi potrdile, da je v zaporu umrl 41-letni moški. Po uradnih informacijah naj bi padel s pograda in se usodno poškodoval, vendar pa Tihanovska tej razlagi ne verjame in trdi, da pristojni lažejo. Po njenih informacijah je namreč zdravniška obravnava umrlega pokazala odprt zlom lobanje, polomljena rebra in številne modrice.EU pa je medtem v petek uskladila sankcije proti odgovornim za volilne goljufije, represijo in nasilje v Belorusiji. Na kazenskem seznamu je okoli 40 imen. Med njimi za zdaj ni Lukašenka, bodo pa razmere pozorno spremljali.