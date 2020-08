FOTO:V Minsku znova nasilje, protesti napovedani tudi za danes

Preberite še: Nezamenljivi zadnji evropski diktator

Napadeni tudi zahodni novinarji

Prva smrtna žrtev v ponedeljek

Iz Belorusije še vedno prihajajo posnetki nasilnih obračunov policijskih sil s protestniki, ki ne priznavajo rezultatov nedeljskih predsedniških volitev. Na teh si jezagotovil že šesti predsedniški mandat.Opozicijska kandidatka, žena aretiranega, je, zatem ko je vložila pritožbo proti uradnim volilnim izidom, Belorusijo že zapustila in prebegnila v Litvo. »Otroci so najpomembnejše, kar imamo v življenju,« je izjavila pred odhodom v noči s ponedeljka na torek. Desetletni sin in petletna hči sta prav tako v tujini.Protesti proti Lukašenku sicer v več beloruskih mestih in predvsem Minsku potekajo že od nedelje , ko so najprej objavili rezultate vzporednih volitev, sledila je še objava uradnih. Sodeč po teh je osvojil 80 odstotkov glasov. Odtlej se vrstijo spopadi med protestniki in policisti. Posnetki policijskega nasilja so prodrli na družbena omrežja, agencija AFP poroča, da so policisti včeraj znova uporabili strašilne bombe in gumijaste naboje, napadeni so bili tudi novinarji. Policisti so uničevali njihove spominske kartice, fotoaparate in kamere. Kot danes piše STA, so moški v črnih uniformah napadli tudi ekipo britanskega BBC, tepli snemalca in poskušali uničiti njegovo kamero.Po očitkih o poneverbah na predsedniških volitvah in nasilju v Belorusiji razmišlja Evropska unija o novih sankcijah proti Minsku. Odnose bodo temeljito preučili, je opozoril visoki zunanjepolitični predstavnik EUZa uveljavitev sankcij EU morajo to sicer potrditi vse države članice. Država, ki bi morda blokirala tovrsten ukrep, je Madžarska. O ukrepih proti Belorusiji bi sicer lahko razpravljali na srečanju zunanjih ministrov EU konec meseca v Berlinu.Na beloruskem notranjem ministrstvu so nazadnje objavili, da so zajeli že okoli 5000 protestnikov, ob tem so službe oblasti onemogočile ali otežile mobilni internet in obiskovanje spletnih opozicijskih portalov ter družbenih omrežij.Med protestniki je bila prva smrtna žrtev že predvčerajšnjim, po izjavi policistov zato, ker je enemu izmed njih v roki eksplodirala eksplozivna naprava. Protestniki na kraj njegove smrti polagajo cvetje in prižigajo sveče. Na zdravstvenem ministrstvu so objavili, da je v bolnišnicah hospitaliziranih več kot 200 protestnikov., sodelavka Tihanovske, ki je še v Belorusiji, je oblast pozvala, naj zaustavi policijsko nasilje in prisluhne volji ljudi. Lukašenkovi nasprotniki kljub nasilju tudi za današnji večer napovedujejo nove proteste.