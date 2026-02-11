V množičnem streljanju v Kanadi najmanj devet mrtvih

Na zahodu Kanade je bilo v torek v množičnem streljanju ubitih najmanj devet ljudi, 27 je ranjenih. Sedem ljudi je bilo ubitih v srednji šoli v mestu Tumbler Ridge, dve trupli pa so našli v bližnjem stanovanju. Strelka je domnevno rjavolasa ženska v obleki, ki je po streljanju menda naredila samomor, a policija podatka ni potrdila, poroča BBC.

Strelski napad se je zgodil v Tumbler Ridgeu v Britanski Kolumbiji, majhnem mestu z 2300 prebivalci ob vznožju Skalnega gorovja.

Policija je sporočila, da so v torek popoldne v tamkajšnji srednji šoli, ki jo obiskuje okoli 175 dijakov, izdali opozorilo o streljanju. Med preiskavo so policisti v šoli našli šest trupel, sedma žrtev s strelnimi ranami je umrla na poti v bolnišnico.

Policija je nato v bližnjem stanovanju našla še dve trupli, ki sta najverjetneje povezani s strelskim napadom. Skupno je bilo ranjenih 27 ljudi, od tega sta dve osebi v kritičnem stanju, 25 ljudi pa je utrpelo poškodbe, ki niso smrtno nevarne, je sporočila policija.

V šoli so »našli tudi osebo, o kateri domnevajo, da je streljala, in si je očitno sodila sama,« je sporočila policija. Tamkajšnji prebivalci so menda na telefone prejeli opozorila, da je strelka rjavolasa ženska v obleki, poroča CBC News. Policija informacij o strelcu oz. strelki ni razkrila. Povedali so zgolj, da so osebo identificirali in da motiv za napad za zdaj še ni znan.

Eden izmed dijakov Darian Quist je za CBC Radio West povedal, da so se vsa vrata v šoli v času napada nenadoma zaklenila, zato so s sošolci hitro ugotovili, da nekaj ni v redu. Na telefone so prejeli fotografije streljanja, zato so pred vrata potisnili mize in čakali na policijo, ki jih je okoli dve uri kasneje pospremila iz šole.

Strelski napadi v Kanadi izredno redki

Gre za najhujši strelski napad v državi v zadnjih desetletjih. Podoben dogodek se je nazadnje zgodil leta 1989, ko je moški ubil 14 žensk na politehnični šoli v Montrealu. Zaradi tragedije so v Kanadi poostrili zakone o orožju, dogodek pa je prav tako sprožil debato o nasilju nad ženskami. Streljanja so v Kanadi izredno redka v primerjavi z ZDA, kjer so tovrstni dogodki pogosti.

Kanadski premier Mark Carney je sporočil, da je pretresen zaradi grozljivega napada, in odpovedal načrtovano pot v Evropo. Na družbenem omrežju X je svojcem in prijateljem žrtev izrazil sožalje in se zahvalil reševalnim ekipam, ki so se odzvale na incident.

Premier Britanske Kolumbije David Eby je streljanje označil za uničujočo in nepredstavljivo tragedijo. »Ne moremo si predstavljati, kaj preživlja tamkajšnja skupnost. A vem, da bomo nocoj vsi tesno objeli svoje otroke,« je dejal na novinarski konferenci v torek zvečer po lokalnem času.