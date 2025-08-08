  • Delo d.o.o.
    Svet

    V močnem vetru umrla vietnamska turista

    Moški in ženska sta dopustovala na ladji za križarjenje, s katere je ženska padla v vodo, moški pa naj bi jo skušal rešiti. Še en mrtev na pogorišču hiše.
    Ognjeni zublji 45 kilometrov južno od Aten. FOTO: Aris Messinis/AFP
    Galerija
    Ognjeni zublji 45 kilometrov južno od Aten. FOTO: Aris Messinis/AFP
    STA
    8. 8. 2025 | 20:26
    8. 8. 2025 | 20:26
    2:12
    A+A-

    Na morju ob otoku Milos v grškem otočju Kikladi v Egejskem morju sta danes umrla dva vietnamska turista, je sporočilo grške obalne straže povzela francoska tiskovna agencija AFP. Vzrok naj bi bil močan veter zaradi katerega divjajo tudi številni požari. Gasilci so danes na pogorišču hiše jugovzhodno od Aten našli preminulega moškega.

    Incident, v katerega sta bila vpletena moški in ženska iz Vietnama, se je zgodil na plaži Sarakiniko na severu otoka Milos.

    Po navedbah obalne straže so moškega in žensko našli nezavestna v morju, lokalni mediji pa so poročali, da sta se žrtvi utopili. Vietnamska turista sta dopustovala na ladji za križarjenje, s katere je ženska padla v vodo, moški pa naj bi jo skušal rešiti.

    Ob tem je veter oviral ladijske povezave med celinsko Grčijo in otoki. Večina trajektov, ki bi morali odpluti proti Kikladom, je ostala v pristanišču v Pireju.

    Grčija: v bitki z ognjem. FOTO: Aris Messinis/AFP
    Grčija: v bitki z ognjem. FOTO: Aris Messinis/AFP

    Ministrstvo za civilno zaščito je sporočilo, da bodo sunki vetra, ki so sicer avgusta v Egejskem morju pogosti, dosegli hitrosti tudi do 88 kilometrov na uro. Po poročanju tamkajšnjih vremenoslovcev bo po polnoči veter oslabil.

    Nacionalni observatorij v Atenah je opozoril, da bi se lahko zaradi močnega vetra razširili gozdni požari, predvsem na vzhodu in jugu države.

    Najtežje razmere so pri kraju Keratea, okoli 30 kilometrov jugovzhodno od Aten, kjer je prisotnih več kot 200 gasilcev. Kljub pomoči letal in helikopterjev so bili primorani evakuirati več naselij, na pogorišču hiše pa so našli truplo starejšega moškega, je sporočil vodja gasilcev.

