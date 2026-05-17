V Modeni moški z avtom zapeljal med pešce, nato še z nožem poškodoval eno osebo

V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval osem ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega.

Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirali kot italijanskega državljana maroškega porekla.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je incident opisala kot »izjemno resen«, poroča BBC. Štirje od poškodovanih v napadu imajo hujše poškodbe.

Na novinarski konferenci v soboto zvečer je prefektinja Modene Fabrizia Triolo povedala, da je bil napadalec leta 2022 napoten v center za duševno zdravje zaradi »shizoidnih motenj«, nato pa je »izginil brez sledu«.

Moški je zapeljal med pešce. FOTO: Afp

Vozeči avtomobil je v soboto popoldne trčil v pešce na ulici Via Emilia ob katedrali v Modeni. Vozilo je nato zavilo levo, preden se je ustavilo ob izložbi trgovine.

Ko se je avto ustavil, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega, ki ga je poskušal ustaviti, še poročajo tuji mediji.