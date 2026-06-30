  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V Monaku eksplodirala bomba, neuradno tarča premožni ukrajinski poslovnež

    V eksploziji sta bila huje poškodovana ukrajinski poslovnež Vadim Iermolajev in njegova žena Anna, njun 13-letni otrok pa je utrpel lažje poškodbe.
    Na dogodek se je kmalu po eksploziji odzval tudi monaški princ Albert II., ki je napad označil za »gnusno dejanje« in »šok za celotno monaško skupnost«. FOTO: Valery Hache/AFP
    Galerija
    Na dogodek se je kmalu po eksploziji odzval tudi monaški princ Albert II., ki je napad označil za »gnusno dejanje« in »šok za celotno monaško skupnost«. FOTO: Valery Hache/AFP
    R. I.
    30. 6. 2026 | 12:21
    5:21
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Monako je v ponedeljek zvečer pretresla eksplozija paketne bombe pred stanovanjskim objektom, ki je ranila tri člane iste družine in sprožila eno najobsežnejših varnostnih operacij v zgodovini kneževine, poroča The Guardian. Dogodek je močno odmeval, saj Monako velja za eno najvarnejših držav na svetu, nasilna kazniva dejanja pa so tam izjemno redka.

    Eksplozija je odjeknila nekaj pred 21. uro v preddverju luksuzne stanovanjske stavbe ob meji s Francijo. Po navedbah monaških oblasti je neznani storilec v stavbi odložil torbo oziroma paket z eksplozivno napravo, nato pa pobegnil proti francoskemu kraju Beausoleil. Njegovo gibanje so zabeležile varnostne kamere, zato pri preiskavi poleg monaške policije aktivno sodelujejo tudi francoske varnostne službe.

    Po prvih ugotovitvah je eksplozivna naprava vsebovala kovinske vijake in šibre, kar kaže na namen povzročitve čim hujših telesnih poškodb. Zaradi eksplozije so bila razbita okna okoliških stavb, štiri dodatne osebe pa so zaradi šoka in lažjih poškodb oskrbele reševalne službe. Na kraj dogodka je bilo napotenih približno 50 gasilcev in 80 pripadnikov varnostnih sil, območje pa je bilo zavarovano tudi s cestnimi zaporami in helikopterskim nadzorom.

    Po prvih ugotovitvah je eksplozivna naprava vsebovala kovinske vijake in šibre, kar kaže na namen povzročitve čim hujših telesnih poškodb. FOTO: Valery Hache/AFP
    Po prvih ugotovitvah je eksplozivna naprava vsebovala kovinske vijake in šibre, kar kaže na namen povzročitve čim hujših telesnih poškodb. FOTO: Valery Hache/AFP

    V eksploziji sta bila huje poškodovana ukrajinski poslovnež Vadim Iermolajev in njegova žena Anna, njun 13-letni otrok pa je utrpel lažje poškodbe. Zakonca zdravijo v bolnišnici v Nici, otrok pa ostaja na zdravljenju v Monaku. Čeprav oblasti uradno še niso potrdile identitete poškodovanih, so francoski mediji in viri blizu preiskave navedli, da gre za družino Iermolajev.

    Kdo je Vadim Iermolajev?

    Vadim Iermolajev izvira iz ukrajinskega mesta Dnipro, kjer je ustanovil trgovsko-industrijsko korporacijo Alef in postal eden najvplivnejših nepremičninskih razvijalcev v regiji. Dolga leta je sodil med najbogatejše ukrajinske podjetnike in se uvrščal na lestvice najbogatejših prebivalcev države.

    Leta 2019 se je odpovedal ukrajinskemu državljanstvu in pridobil ciprsko državljanstvo. V intervjuju za Forbes Ukraine je pozneje pojasnil, da se je za ta korak odločil zaradi želje po večji mednarodni pravni zaščiti ter nezaupanja v ukrajinski pravosodni in davčni sistem.

    Od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 naj bi živel v Monaku. Istega leta je javno sporočil, da je bil njegov zasebni letalnik uničen v ruskem raketnem napadu na letališče v Dnipru.

    Decembra 2023 je Ukrajina proti njemu uvedla sankcije zaradi domnevnega nadaljevanja poslovanja z ruskimi subjekti na okupiranih ukrajinskih ozemljih, predvsem na Krimu. Ukrajinske oblasti so mu očitale poslovne dejavnosti, povezane s prodajo alkoholnih pijač. Javnosti sicer ni bil znan kot zagovornik proruskih stališč.

    Motiv napada za zdaj ostaja neznan. Preiskovalci še niso potrdili, ali je bila družina neposredna tarča napada oziroma ali je bil cilj eksplozivne naprave kdo drug. Kljub temu se preiskava osredotoča tudi na poslovno ozadje Vadima Iermolajeva in morebitne povezave z njegovimi gospodarskimi dejavnostmi, poroča France24.

    Preiskovalci še niso potrdili, ali je bila družina neposredna tarča napada oziroma ali je bil cilj eksplozivne naprave kdo drug. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters
    Preiskovalci še niso potrdili, ali je bila družina neposredna tarča napada oziroma ali je bil cilj eksplozivne naprave kdo drug. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters

    Monaški državni minister Christophe Mirmand je poudaril, da gre po njegovem vedenju za prvi tovrstni napad v zgodovini kneževine. Ob tem je dejal, da pristojne službe skupaj z obveščevalnimi organi preverjajo ozadje žrtev in ocenjujejo, ali bi lahko bile ogrožene tudi druge osebe.

    Princ Albert II.: Monako bo ostal enoten

    Na dogodek se je kmalu po eksploziji odzval tudi monaški princ Albert II., ki je napad označil za »gnusno dejanje« in »šok za celotno monaško skupnost«.

    V izjavi je poudaril, da so njegove misli kot tudi misli princese Charlene in celotne knežje družine pri žrtvah ter njihovih bližnjih. Zahvalil se je policiji, gasilcem, reševalcem in drugim pristojnim službam za hitro ukrepanje ter poudaril, da vse varnostne institucije tesno sodelujejo s francoskimi oblastmi pri iskanju storilca.

    Po navedbah monaških oblasti je neznani storilec v stavbi odložil torbo oziroma paket z eksplozivno napravo, nato pa pobegnil proti francoskemu kraju Beausoleil. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters
    Po navedbah monaških oblasti je neznani storilec v stavbi odložil torbo oziroma paket z eksplozivno napravo, nato pa pobegnil proti francoskemu kraju Beausoleil. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters

    Izrazil je pričakovanje, da bo preiskava čim prej razjasnila okoliščine napada in omogočila identifikacijo odgovornih. Obenem je zagotovil, da bo Monako tudi po tem dogodku ostal trdno zavezan zagotavljanju varnosti svojih prebivalcev.

    »Danes bolj kot kadar koli prej bo kneževina Monako ostala enotna in močna kljub nasilju in kriminalu. Varnost naše skupnosti je bila vedno na prvem mestu in tako bo tudi v prihodnje,« je sporočil princ.

    Preiskava napada se nadaljuje, oblasti pa za zdaj niso objavile informacij o morebitni aretaciji osumljenca niti o dokončno potrjenem motivu eksplozije.

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Bruselj ostro proti selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem

    Evropska komisija se je odzvala na napoved, da bi Slovenija lahko preselila veleposlaništvo v Jeruzalem.
    Peter Žerjavič 29. 6. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava prehrana

    Odpoved jeter in okvara živcev zaradi prehranskih dopolnil

    Podatki NIJZ razkrivajo: previsoki odmerki lahko povzročijo poškodbe jeter, glavobol, motnje vida, slabost, izpadanje las in druge okvare telesa.
    Pija Kapitanovič 29. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Prezgodnja smrt mladega košarkarja in trenerja

    V 31. letu starosti je umrl nekdanji košarkarski igralec, v zadnjih letih pa trener mlajših selekcij pri Cedeviti Olimpiji Tevž Ružič.
    29. 6. 2026 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Vojna je dosegla ruske bencinske črpalke

    Putin zatrjuje, da je bencina v državi dovolj, hkrati pa priznava, da je do njega težko priti.
    Boris Čibej 29. 6. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čeprav si tega ne želimo, se vseeno dogaja

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Bo Slovenija izkoristila priložnost, ki jo ima pred nosom?

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    26. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    PDPZ

    Pri pokojninskem varčevanju čas pomembnejši od zneska

    Čim zgodnejši začetek in s tem daljša doba varčevanja pomenita, da si lahko z nižjimi mesečnimi vplačili oblikujemo pomemben vir prihodkov po upokojitvi.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Nova zakonska obveznost o drugem pokojninskem stebru

    Prvič se sistematično spodbuja razprava o dolgoročni finančni varnosti zaposlenih.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Opozorila Elesa

    Povišati moramo omrežnino ali pa se soočiti z grožnjo španskega razpada sistema

    Kljub omrežninski reformi so Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij zbrali manj prihodkov.
    Nejc Gole 29. 6. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matjaž Osvald in Romana Ocvirk

    Birokratski postopki dušijo iskanje praktičnih rešitev z uporabniki

    Hitro bo treba sprejeti kar nekaj odločitev, pravita predstavnika združenja GIZ distribucije.
    Borut Tavčar 29. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več

    Več iz teme

    MonacoeksplozijaFrancijavarnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Širitev

    Črna gora bo prebivalce EU stala manj kot evro na leto

    V Podgorici si želijo vstopiti v Unijo že leta 2028, a njihov cilj za zdaj ni videti najbolj realističen.
    Peter Žerjavič 30. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zgrešena napoved

    Neymar si je privoščil (ne)zmotljivega finančnega analitika

    Mundialska napoved Joachima Klementa, ki je z zapletenim matematičnim modelom matematično natančno napovedal zadnje tri svetovne prvake, je padla v vodo.
    30. 6. 2026 | 12:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 6.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 6. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Festival Ljubljana

    Turandot brez Turandota ali kako se bodo oddolžili po odplaknjeni predstavi

    Šef Festivala Ljubljana pravi, da je bil del predstave izveden, zato jim ni treba vračati denarja.
    Manja Pušnik 30. 6. 2026 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Za slovenskega raziskovalca še četrti ERC projekt

    Dragan Mihailović je prejel ERC projekt za potrditev inovacijskega potenciala rezultatov raziskav.
    30. 6. 2026 | 12:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 6.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 6. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Festival Ljubljana

    Turandot brez Turandota ali kako se bodo oddolžili po odplaknjeni predstavi

    Šef Festivala Ljubljana pravi, da je bil del predstave izveden, zato jim ni treba vračati denarja.
    Manja Pušnik 30. 6. 2026 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Za slovenskega raziskovalca še četrti ERC projekt

    Dragan Mihailović je prejel ERC projekt za potrditev inovacijskega potenciala rezultatov raziskav.
    30. 6. 2026 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Kam bomo dali 19 milijard evrov?

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    29. 6. 2026 | 07:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na ta način lahko znižate dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    29. 6. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

    Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo