V Monaku eksplodirala bomba, neuradno tarča premožni ukrajinski poslovnež

Monako je v ponedeljek zvečer pretresla eksplozija paketne bombe pred stanovanjskim objektom, ki je ranila tri člane iste družine in sprožila eno najobsežnejših varnostnih operacij v zgodovini kneževine, poroča The Guardian. Dogodek je močno odmeval, saj Monako velja za eno najvarnejših držav na svetu, nasilna kazniva dejanja pa so tam izjemno redka.

Eksplozija je odjeknila nekaj pred 21. uro v preddverju luksuzne stanovanjske stavbe ob meji s Francijo. Po navedbah monaških oblasti je neznani storilec v stavbi odložil torbo oziroma paket z eksplozivno napravo, nato pa pobegnil proti francoskemu kraju Beausoleil. Njegovo gibanje so zabeležile varnostne kamere, zato pri preiskavi poleg monaške policije aktivno sodelujejo tudi francoske varnostne službe.

Po prvih ugotovitvah je eksplozivna naprava vsebovala kovinske vijake in šibre, kar kaže na namen povzročitve čim hujših telesnih poškodb. Zaradi eksplozije so bila razbita okna okoliških stavb, štiri dodatne osebe pa so zaradi šoka in lažjih poškodb oskrbele reševalne službe. Na kraj dogodka je bilo napotenih približno 50 gasilcev in 80 pripadnikov varnostnih sil, območje pa je bilo zavarovano tudi s cestnimi zaporami in helikopterskim nadzorom.

Po prvih ugotovitvah je eksplozivna naprava vsebovala kovinske vijake in šibre, kar kaže na namen povzročitve čim hujših telesnih poškodb. FOTO: Valery Hache/AFP

V eksploziji sta bila huje poškodovana ukrajinski poslovnež Vadim Iermolajev in njegova žena Anna, njun 13-letni otrok pa je utrpel lažje poškodbe. Zakonca zdravijo v bolnišnici v Nici, otrok pa ostaja na zdravljenju v Monaku. Čeprav oblasti uradno še niso potrdile identitete poškodovanih, so francoski mediji in viri blizu preiskave navedli, da gre za družino Iermolajev.

Kdo je Vadim Iermolajev? Vadim Iermolajev izvira iz ukrajinskega mesta Dnipro, kjer je ustanovil trgovsko-industrijsko korporacijo Alef in postal eden najvplivnejših nepremičninskih razvijalcev v regiji. Dolga leta je sodil med najbogatejše ukrajinske podjetnike in se uvrščal na lestvice najbogatejših prebivalcev države. Leta 2019 se je odpovedal ukrajinskemu državljanstvu in pridobil ciprsko državljanstvo. V intervjuju za Forbes Ukraine je pozneje pojasnil, da se je za ta korak odločil zaradi želje po večji mednarodni pravni zaščiti ter nezaupanja v ukrajinski pravosodni in davčni sistem. Od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 naj bi živel v Monaku. Istega leta je javno sporočil, da je bil njegov zasebni letalnik uničen v ruskem raketnem napadu na letališče v Dnipru. Decembra 2023 je Ukrajina proti njemu uvedla sankcije zaradi domnevnega nadaljevanja poslovanja z ruskimi subjekti na okupiranih ukrajinskih ozemljih, predvsem na Krimu. Ukrajinske oblasti so mu očitale poslovne dejavnosti, povezane s prodajo alkoholnih pijač. Javnosti sicer ni bil znan kot zagovornik proruskih stališč.

Motiv napada za zdaj ostaja neznan. Preiskovalci še niso potrdili, ali je bila družina neposredna tarča napada oziroma ali je bil cilj eksplozivne naprave kdo drug. Kljub temu se preiskava osredotoča tudi na poslovno ozadje Vadima Iermolajeva in morebitne povezave z njegovimi gospodarskimi dejavnostmi, poroča France24.

Preiskovalci še niso potrdili, ali je bila družina neposredna tarča napada oziroma ali je bil cilj eksplozivne naprave kdo drug. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters

Monaški državni minister Christophe Mirmand je poudaril, da gre po njegovem vedenju za prvi tovrstni napad v zgodovini kneževine. Ob tem je dejal, da pristojne službe skupaj z obveščevalnimi organi preverjajo ozadje žrtev in ocenjujejo, ali bi lahko bile ogrožene tudi druge osebe.

Princ Albert II.: Monako bo ostal enoten

Na dogodek se je kmalu po eksploziji odzval tudi monaški princ Albert II., ki je napad označil za »gnusno dejanje« in »šok za celotno monaško skupnost«.

V izjavi je poudaril, da so njegove misli kot tudi misli princese Charlene in celotne knežje družine pri žrtvah ter njihovih bližnjih. Zahvalil se je policiji, gasilcem, reševalcem in drugim pristojnim službam za hitro ukrepanje ter poudaril, da vse varnostne institucije tesno sodelujejo s francoskimi oblastmi pri iskanju storilca.

Po navedbah monaških oblasti je neznani storilec v stavbi odložil torbo oziroma paket z eksplozivno napravo, nato pa pobegnil proti francoskemu kraju Beausoleil. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters

Izrazil je pričakovanje, da bo preiskava čim prej razjasnila okoliščine napada in omogočila identifikacijo odgovornih. Obenem je zagotovil, da bo Monako tudi po tem dogodku ostal trdno zavezan zagotavljanju varnosti svojih prebivalcev.

»Danes bolj kot kadar koli prej bo kneževina Monako ostala enotna in močna kljub nasilju in kriminalu. Varnost naše skupnosti je bila vedno na prvem mestu in tako bo tudi v prihodnje,« je sporočil princ.

Preiskava napada se nadaljuje, oblasti pa za zdaj niso objavile informacij o morebitni aretaciji osumljenca niti o dokončno potrjenem motivu eksplozije.