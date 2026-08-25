V Moskvi pristalo vojaško letalo iz ZDA, domnevno priletel direktor Cie

Ameriško vojaško transportno letalo naj bi danes pristalo na moskovskem letališču Vnukovo, so poročale tuje tiskovne agencije in se sklicevale na podatke spletnega sistema za spremljanje zračnega prometa Flightradar24. V Beli hiši zadeve za zdaj niso komentirali, iz Kremlja pa so sporočili, da nimajo informacij o letalu.

Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia John Ratcliffe se mudi na obisku v Moskvi, ob sklicevanju na obveščene vire poročajo ameriški mediji, potem ko je več medijev danes poročalo tudi o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v Moskvo. Nobena od strani sicer ni uradno potrdila Ratcliffovega obiska ali njegovega namena. Niti v Washingtonu niti v Moskvi sicer niso uradno potrdili obiska ali njegovega namena.

Vojaško transportno letalo boeing C-17A globemaster III, ki ga uporabljajo ameriške zračne sile, naj bi po podatkih na spletni strani Flightradar24 na moskovsko letališče priletelo ob 10. uri po lokalnem času, in to iz Rige. Iz podatkov ni razvidno, kdo je bil na krovu letala niti zakaj je letelo v Rusijo, so poročali za tiskovno agencijo AFP, ki podatkov ni mogla neodvisno preveriti.

Letalo je proti Evropi poletelo v nedeljo popoldne z ameriškega oporišča Joint Base Andrews blizu Washingtona. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je po poročanju AFP dejal, da nima informacij o letalu.

Bela hiša zadeve še ni komentirala. Latvijsko obrambno ministrstvo je za ameriški Newsweek povedalo, da je bil let ustrezno usklajen in odobren za izvedbo znotraj latvijskega zračnega prostora. Dodalo je, da več informacij ne morejo dati, ker omenjenega leta ni izvedla njihova vojska.

Zadnji neposredni let ameriškega letala iz Evrope v Rusijo je bil januarja, ko sta Steve Witkoff in Jared Kushner, posebna odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, potovala v Rusijo zaradi mirovnih pogovorov med Kijevom in Moskvo. Mirovni pogovori, pri katerih so posredovale ZDA, so nekaj mesecev pozneje zastali. Kremelj je po navedbah tiskovne agencije prejšnji teden sporočil, da nima informacij o ponovnem obisku Witkoffa in Kushnerja.