V mreži morilskega poslovneža

Danes se bo začelo sojenje četverici, ki je obtožena, da je februarja lani umorila slovaškega novinarja Jána Kuciaka in njegovo zaročenko Martino Kušnírovo. Ta zločin je na Slovaškem povzročil proteste in politične spremembe ter odstope, med preiskavo so pricurljali v javnost pretresljivi podatki, ki razkrivajo, da je v državi obstajala mreža politikov, uradnikov, sodnikov, tožilcev in novinarjev, ki jo je vodil domnevni naročnik umora, poslovnež Marián Kočner. To, da so 27-letnega Kuciaka ustrelili zaradi njegove profesionalne dejavnosti, je bilo od začetka vodilo preiskave. Ker je ta preiskovalni novinar tik pred ...