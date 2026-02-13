V Münchnu tokrat o razgradnji mednarodnega reda

V nadaljevanju preberite:

Bavarska prestolnica bo gostila že 62. izvedbo Münchenske varnostne konference (MSC), za katero organizatorji pravijo, da poteka v prelomnih časih, ki jih zaznamujejo zaostrovanje konfliktov po svetu, ugašanje dolgoletnih zavezništev in razpadanje na pravilih temelječega mednarodnega reda.

Dogodka se bo udeležilo več kot 50 voditeljev z vsega sveta, tudi predstavniki administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je lansko konferenco izkoristila za poučevanje evropskih zaveznic o svobodi govora in nizanje očitkov o slabi kondiciji njihovih ­demokracij.

Leto dni zatem, ko je ameriški podpredsednik J. D. Vance z odra kongresne dvorane hotela Bayerischer Hof kritiziral vlade evropskih držav zaradi boja proti dezinformacijam in domnevnega zatiranja drugače mislečih ter jih obtožil, da se bojijo volivcev, bo zbrane v imenu ZDA nagovoril ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Kakšni bodo poudarki njegovega nastopa, je mogoče zgolj ugibati. Münchensko občinstvo bo vsekakor bolje pripravljeno na morebitna presenečenja iz ust potomca kubanskih priseljencev in gonilne sile Trumpovih zunanjepolitičnih ambicij, kot je bilo na lanski govor njegovega kolega Vancea, ki je povzroč