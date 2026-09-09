V najbogatejšem okraju se sprašujejo, koliko podatkovnih centrov je preveč

Virginijsko naselje Ashburn imenujejo tudi Aleja podatkovnih centrov. Gre za območje z največjo koncentracijo podatkovnih centrov na svetu, ki poganjajo internet in vse bolj tudi umetno inteligenco. Po površini je približno štirikrat manjša od Ljubljane, a gosti okoli 150 podatkovnih centrov; v celotnem okraju Loudoun, kjer živi nekaj manj kot pol milijona ljudi, jih je več kot 230. V neposredni bližini ameriške prestolnice Washington in največjega območnega letališča Dulles so vse glasnejši tudi kritiki teh razprostranjenih škatlastih stavb, njihove ogromne porabe energije in drugih posledic, ki jih prinaša digitalna industrija.
Za mesto, ki svojemu okraju Loudoun pomembno pomaga pri ohranjanju statusa najpremožnejšega v ZDA, ima virginijski Ashburn presenetljivo skromno središče. Na eni strani ceste stoji gasilski dom, zgrajen leta 1947, na drugi majhno nakupovalno središče, še posebej nevpadljivo v primerjavi s številnimi, ki jih je mogoče najti v okolici. Kakšne pol ure vožnje stran je Tysons Corner, sedmo oziroma osmo največje nakupovalno središče v ZDA, z več kot tristo trgovinami in petdesetimi restavracijami. V nakupovalnem središču Old Town Center v Ashburnu je teh le peščica. Je pa mesto srce tako imenovane Aleje podatkovnih centrov, skozi katero poteka kar 70 odstotkov svetovnega internetnega prometa.
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