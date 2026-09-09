V najbogatejšem okraju se sprašujejo, koliko podatkovnih centrov je preveč

Virginijsko naselje Ashburn imenujejo tudi Aleja podatkovnih centrov. Gre za območje z največjo koncentracijo podatkovnih centrov na svetu, ki poganjajo internet in vse bolj tudi umetno inteligenco. Po površini je približno štirikrat manjša od Ljubljane,­ a gosti okoli 150 podatkovnih centrov; v celotnem okraju Loudoun, kjer živi nekaj manj kot pol milijona ljudi, jih je več kot 230. V neposredni bližini ameriške prestolnice Washington in največjega območnega letališča Dulles­ so vse glasnejši tudi kritiki teh razprostranjenih škatlastih stavb, njihove ogromne porabe energije in drugih posledic, ki jih prinaša digitalna industrija.

Za mesto, ki svojemu okraju Lou­doun pomembno pomaga pri ohranjanju statusa najpremožnejšega v ZDA, ima virginijski Ashburn presenetljivo skromno središče. Na eni strani ceste stoji gasilski dom, zgrajen leta 1947, na drugi majhno nakupovalno središče, še posebej nevpadljivo v primerjavi s številnimi, ki jih je mogoče najti v okolici. Kakšne pol ure vožnje stran je Tysons Corner, sedmo oziroma osmo največje nakupovalno središče v ZDA, z več kot tristo trgovinami in petdesetimi restavracijami. V nakupovalnem središču Old Town Center v Ashburnu je teh le peščica. Je pa mesto srce tako imenovane Aleje podatkovnih centrov, skozi katero poteka kar 70 odstotkov svetovnega internetnega prometa.