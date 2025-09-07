V največjem ruskem napadu na Ukrajino več mrtvih

Rusija je ponoči izvedla silovit napad na Ukrajino, ki z več kot 800 droni in raketami predstavlja največjega doslej. V Kijevu, kjer je bilo poškodovanih več stavb, sta bila ubita dva človeka. Smrtne žrtve in ranjene so napadi terjali tudi v drugih delih države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kijev je bil zgodaj zjutraj tarča napada tako z droni kot raketami, v več delih mesta so odjeknile eksplozije. Glede na navedbe pristojnih oblasti sta bila v napadih ubita vsaj dva človeka, ženska in njen dvomesečni otrok. Še vsaj 18 ljudi je bilo ranjenih.

Škodo je v napadu utrpelo več poslopij, več stanovanjskih stolpnic v zahodnem in jugovzhodnem okrožju naj bi bilo delno uničenih. Gasilcem pa je doslej uspelo zajeziti večino požarov.

Med tarčami je bila tudi Odesa. FOTO: Nina Liashonok Reuters

V središču mesta je bil v napadu zadet tudi sedež vlade. »Streha in zgornja nadstropja so bili poškodovani v napadu sovražnika. Reševalci gasijo požar,« je na telegramu sporočila premierka Julija Sviridenko. Šlo naj bi za prvi tovrstni napad na poslopje.

Župan Vitalij Kličko je pred tem dejal, da je požar najverjetneje povzročil sestreljen dron.

Ukrajina je sicer opozorilo pred zračnimi napadi ponoči izdala za celotno državo. Skupno je Rusija nad Ukrajino med soboto zvečer in današnjim jutrom izstrelila najmanj 805 dronov in 13 raket, največ doslej glede na podatke ukrajinskih zračnih sil. Zračna obramba je sestrelila ali onemogočila 747 dronov in štiri rakete.

Med drugim je bil tarča znova Krivi Rog v osrednjem delu države, od koder poročajo o napadu na tri infrastrukturne objekte. Še eno smrtno žrtev in več ranjenih je terjal napad na Dnipropetrovsk.

V napadu na regijo Sumi na severovzhodu je bila že v soboto zvečer ubita ena oseba, še več pa ranjenih. Tudi v Zaporožju je bilo takrat ranjenih 15 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odesa FOTO: Oleksandr Gimanov AFP

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je zaveznice spričo silovitih napadov pozval k odzivu, med drugim k sankcijam na prihodke od ruske nafte in plina, pa tudi k dodatni zračni obrambi za Ukrajino. »Največji cinizem je, da do teh brutalnih napadov prihaja, ravno ko si predsednik Trump prizadeva za mir,« je sporočil in dodal, da ruski predsednik Vladimir Putin zavrača diplomacijo in stopnjuje teror.

Prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne v Ukrajini, ki jo je pred tremi leti in pol sprožila Rusija, doslej še niso prinesla bistvenega napredka. Zahodne zaveznice Kijeva so ta teden Ukrajini obljubile varnostna jamstva v primeru mirovnega dogovora, vključno z napotitvijo vojakov. Putin je to označil za nesprejemljivo in dodal, da bi bili zahodni vojaki legitimna tarča.