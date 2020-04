FOTO:V največji karanteni na svetu napovedali rahljanje ukrepov

FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Južna Azija doslej manj prizadeta

Umivanje voznikov tovornjakov, ki so med katanteno ostali na cestah. FOTO: Indranil Mukherjee/AFP

Mnogi na poteh, dolgih več sto kilometrov, peš

Mumbaj FOTO: Reuters

Pomanjkanje delavcev ob milijonih brezposelnih

Izolacijski center v Mumbaju. FOTO: Punit Paranjpe/AFP

Indijski premierje konec marca ob zaustavitvi življenja v državi zaradi pandemije covida-19 v radijskem nagovoru ljudstvu obljubil, da karantene za 1,3 milijarde ljudi po 15. aprilu ne bodo podaljšali. A je moral obljubo snesti. Največjo karanteno na planetu so včeraj podaljšali, za zdaj do 3. maja.V državi so se za podaljšanje ukrepov, vzpostavljenih 25. marca , odločili kljub milijonom revnih, ki so, zatem ko je zmanjkalo dela, ostali brez sleherne podpore. Karantena bi se morala izteči včeraj opolnoči.»Gledano z gospodarskega stališča smo plačali visoko ceno, a so življenja ljudi še veliko dragocenejša,« je izjavljal Modi in zatrjeval, da izkušnje kažejo, da je bila odločitev za karanteno prava.A je povzročila migracijsko krizo sezonskih delavcev, ki so ostali brez dela. Umirajo od izčrpanosti ali lakote.Sodeč po uradnih številkah pandemija južnoazijskih držav doslej ni izrazito prizadela. V Indiji so do danes potrdili 11.439 primerov okužb in 377 smrti, a tako kot drugod po svetu strokovnjaki tudi v Indiji opozarjajo, da je število okužb zaradi omejenega testiranja verjetno veliko višje.Tako kot drugod se tudi v prenaseljenih indijskih mestih bojijo, da bi epidemija ogrozila zdravstveni sistem. Indijsko odločitev za podaljšanje karantene so že podprli v Svetovni zdravstveni organizaciji.Zaustavitev življenja v državi je po poročanju AFP prizadela ravno najrevnejše. Milijoni, ki so se preživljali z dnevnimi deli, so ostali brez dela, stotine tisočev tovrstnih delavcev se je moralo vrniti v rodna okolja, oddaljena tudi več sto kilometrov. Mnogi so morali na pot peš, saj je javni in medkrajevni promet zaustavljen.Mnogi so umrli. Na medmrežju je postal viralen posnetek, ki prikazuje skupino delovnih migrantov med vračanjem iz New Delhija. Oseba v zaščitni opremi jih razkužuje s kemikalijami.Drugi pristanejo v higiensko spornih okoljih, v katerih bi se lahko koronavirus zlahka razširil. Zgolj v New Delhiju vsak dan razdelijo več sto tisoč brezplačnih obrokov.V finančni prestolnici Mumbaj pa je včeraj okoli 800 delavcev protestiralo v bližini železniške postaje. Zahtevali so možnost vrnitve domov, nato so jih razgnali policisti.Po drugi strani se lastniki kmetijskih zemljišč pritožujejo nad pomanjkanjem delavcev, denimo pri žetvi. Zaustavitev transporta med karanteno – stoji na tisoče tovornjakov – ovira tudi prevoz hrane. V Indiji so imeli že pred izbruhom pandemije eno najvišjih stopenj brezposelnosti v zadnjih desetletjih.Modi je danes le napovedal obuditev dela gospodarstva in kmetijstva v notranjosti države, na območjih, ki veljajo za manj prizadeta z okužbami. Rahljanje ukrepov na teh območjih je napovedal za 20. april.