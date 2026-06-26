(VIDEO) V najvišji pekinški nebotičnik trčilo letalo

V petek popoldne je manjše letalo zadelo najvišjo stavbo v kitajski prestolnici, poroča CNN. Na posnetkih iz Pekinga, objavljenih na družbenih omrežjih, je viden del repa letala, ki pada na tla po trku s 109-nadstropno stolpnico. Zaenkrat o incidentu uradno še ni znanega nič.

Ljudi so evakuirali iz nebotičnika, na kraju so gasilci in reševalci, še poroča CNN. Novinarji na Kitajskem še vedno poskušajo dobiti odzive in izjave uradnih oblasti.

Policija je območje medtem ogradila in očividcem prepovedala snemanje. Oblasti so na kitajskih družbenih medijih blokirale in izbrisale objave v zvezi z nesrečo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Na nebotičniku je vidna škoda po nesreči. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Glede na posnetke naj bi verjetno šlo za lahko športno letalo tipa Sunward SA 60L Aurora, ki je v lasti lokalne družbe splošnega letalstva.

Peking je sicer zelo varovano mesto nad katerim je letenje prepovedano. Pristojni organi izvajajo izredno strog nadzor.

Od 1. maja so prepovedani droni. Prebivalci ne smejo več kupovati, najeti ali upravljati brezpilotnih letal brez odobritve vlade znotraj obsežne jurisdikcije mesta.

Ljudje so v poškodovano stolpnico usmerili mobitele. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Zadeta stolpnica China Zun je s skoraj 530 metri najvišja stavba v kitajski prestolnici in sodi med najvišje zgradbe na svetu. Je eden od simbolov Pekinga, stoji ob sedežu kitajske državne televizije CCTV.