Velika Britanija: v napadu z nožem na vlaku poškodovanih več oseb

Veliko Britanijo pretresa napad na vlaku v bližini Cambridgea. Devet ljudi je bilo resno poškodovanih in so v smrtni nevarnosti. Policija je prijela dva moška.

Premier Keir Starmer je napad, ki se je zgodili v soboto zvečer, označil za »grozljiv incident«. Policija še ne pozna motiva napada, v preiskavo je vključena tudi protiteroristična enota policije.

Ena od prič je za britanske medije povedala, da je ranjeni moški tekel po vagonu in opozarjal druge potnike na napadalce z nožem. Na vlaku je zavladal preplah, ko so žrtve začele klicati na pomoč. Priča krvavega dogodka Olly Foster je BBC povedal, da je najprej slišal ljudi kričati »teci, teci, nekdo zabada vse«, in mislil, da gre morda za nočno potegavščino po noči čarovnic. V nekaj minutah so ljudje začeli potiskati drug drugega po vagonu. Starejši moški je po besedah Fosterja »preprečil« napadalcu, da bi zabodel mlajšo dekle, pri čemer je utrpel ureznino na glavi in vratu. Čeprav je incident trajal skupaj 10 do 15 minut, Foster pravi, da se je »zdelo, kot da traja večnost«.

FOTO: Justin Tallis/AFP

Napad se je zgodil na vlaku, ki je ob 18.25 odpeljal iz Doncasterja v London, kmalu potem, ko je vlak zapustil postajo Peterborough. Policija je napadalca prijela, ko je vlak ustavil na postaji Huntingdon.