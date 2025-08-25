V napadu na bolnišnico ubiti štirje novinarji, tudi sodelavka AP

V izraelskem napadu na bolnišnico Naser v Gazi je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi štirje novinarji, poroča Reuters, tudi član njihove ekipe. Snemalec Hasam al Masri je bil pogodbeni sodelavec agencije, so pojasnili, v napadu na omenjeno bolnišnico, v katerem je življenje izgubilo tudi več zdravstvenih delavcev, je bil ranjen še Reutersov fotoreporter Hatem Khaled. Reuters je imel prav v času napada videoprenos v živo iz bolnišnice.

V napadu na bolnišnico, v katerem je življenje izgubilo več zdravstvenih delavcev, je bil ranjen tudi Reutersov fotoreporter. FOTO: AFP

Preostali trije ubiti novinarji so tudi tokrat sodelavci katarske televizije Al Džazira: Mariam Abu Daga, ki je sodelovala tudi z ameriško agencijo AP, Mohamed Salama (bil je tudi sodelavec mreže NBC) in Moaz Abu Taha. Triintridesetletna Mariam Abu Daga je kot samostojna novinarka od začetka vojne za AP med drugim poročala o podhranjenosti otrok v Gazi, ta mesec tudi o zdravnikih v bolnišnici Naser, ki se borijo za življenja izstradanih otrok, ki so bili dotlej povsem zdravi.

Pred dvema tednoma je v izraelskem napadu že umrlo pet sodelavcev Al Džazire, med njimi 28-letni Anas al Šarif, eden najprepoznavnejših obrazov te medijske hiše v Gazi.

Od začetka vojne v Gazi je bilo v izraelskih napadih ubitih več kot 240 palestinskih novinarjev.