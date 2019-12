V napadu na cerkev več kot 10 mrtvih

Na vzhodu afriške države Burkina Faso je danes prišlo do napada na cerkev, v katerem je umrlo najmanj 10 ljudi, med njimi tudi otroci. Gre za območje, kjer je v preteklosti prišlo že do več islamističnih napadov na verske kraje, so neimenovani varnostni viri povedali za francosko tiskovno agencijo AFP.



Napad se je zgodil med obredom v protestantski cerkvi v kraju Hantoukoura, izvedlo naj bi ga okrog 10 težko oboroženih posameznikov. Po nekaterih podatkih naj bi bilo ubitih 14 ljudi.



Džihadistične skupine napadajo krščanske klerike, obenem pa tudi tiste muslimanske, ki po njihovem mnenju niso dovolj radikalni. Približno dve tretjini prebivalstva te zahodnoafriške države je sicer muslimanske vere, tretjina pa krščanska.