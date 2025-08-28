V napadu na Kijev poškodovana tudi stavba delegacije EU, oster odziv Marte Kos

V včerajšnjem obsežnem ruskem napadu na Kijev, v katerem je bilo ubitih najmanj osem ljudi in okoli 30 ranjenih, je bila poškodovana tudi stavba delegacije EU, je na omrežju X sporočila evropska komisarka za širitev Marta Kos.

»Delegacija EU v Kijevu je prizadeta zaradi današnjih ruskih napadov na civilna območja,« je zapisala. »Ostro obsojam te brutalne napade, ki so jasen znak, da Rusija zavrača mir in izbira teror,« je dodala. »Naša popolna solidarnost je namenjena osebju EU, njihovim družinam in vsem Ukrajincem, ki trpijo zaradi te agresije.«

Rusija je v zadnjih mesecih stopnjevala svoje zračne napade po Ukrajini kljub vse večjim prizadevanjem Zahoda za dosego diplomatske rešitve vojne. V včerajšnjem napadu je sicer znatno škodo utrpelo več stanovanjskih objektov, po fotografijah sodeč tudi poslopje British Council.

FOTO: Stringer/Reuters

Po besedah vodje kijevske vojaške uprave Timurja Tkačenka je v napadih umrl tudi 14-letnik, med ranjenimi je še pet otrok med sedmim in 17. letom starosti. Župan Vitalij Kličko pa je sporočil, da se je v okrožju Darnicki zrušila petnadstropna stavba, v središču mesta je bilo zadeto nakupovalno središče.

V prestolnici je po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrlo najmanj osem ljudi. Več deset je ranjenih, nekateri pa so morda še vedno ujeti pod ruševinami, je predsednik zapisal na omrežju X.

V napadu je bila poškodovana stavba delegacije EU in British Council. FOTO: Alina Smutko/Reuters

»Še en obsežen napad na naša mesta in skupnosti. Znova ubijanja,« je zapisal Zelenski. Po njegovem mnenju ruski napadi kažejo, da Moskva nima interesa za pravo diplomacijo. »Rusija se namesto pogajanj za mizo odloča za balistične rakete. Namesto končanja vojne se odloča za nadaljevanje ubijanja,« je še zapisal Zelenski in dodal, da od držav pričakuje odziv, vključno z novimi sankcijami. Posebej je pozval ruski zaveznici Kitajsko in Madžarsko, naj zavzameta odločna stališča.

Tarči ruskih izstrelkov sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje v istoimenskih regijah na severovzhodu in jugovzhodu države. V napadih naj bi ruske sile sicer uporabile drone, hipersonične rakete in najmanj eno manevrirno raketo.

Ruska stran je medtem poročala o ukrajinskih dronih nad regijami Rostov, Belgorod in Smolensk ter nad leta 2014 priključenim polotokom Krim. Opozorilo pred zračnim napadom je kratek čas veljalo tudi v regiji Lipeck, mednarodno letališče v Volgogradu pa je preventivno omejilo obratovanje.