V napadu pred sinagogo najmanj dve smrtni žrtvi, napadalec ima bombo

Po zadnjih poročanjih britanskega BBC sta v napadu pred sinagogo Heaton Park umrli najmanj dve osebi, vsaj tri pa so v kritičnem stanju. Na kraj napada se je odpravila bombniška enota, saj ima napadalec tudi bombo. Najverjetneje gre za teroristični napad, piše Guardian.

Manchestrska policija je sporočila, da so se odzvali na klic v Crumpsallu, kjer je avtomobil zapeljal med vernike, ki danes praznujejo jom kipur, najsvetejši dan v judovskem koledarju, nato pa je voznik zabodel moškega. Policisti so napadalca ustrelili. Župan Manchestra Andy Burnham je dejal, da je napadalec najverjetneje mrtev, policija pa smrti še ni potrdila zaradi nejasnih okoliščin.

Dogajanje opisali tudi očividci

S kraja napada so se oglasili tudi očividci, ki so opisali prizor. Gareth, dostavljalec, ki je zaradi incidenta obtičal v prometu, je za radio BBC Manchester povedal, da je videl moškega, ki je »izkrvavel na tleh«, piše CNN. Sprva je mislil, da je prometni zamašek posledica kakšne nesreče, vendar mu je bližina prizorišča razkrila drugačno sliko.

Kot je še dodal, je kmalu opazil dva moška - prvi je ležal pred avtomobilom, drugi pa je z nožem »udrihal v okno« stavbe, kot da bi poskušal vdreti vanjo. Policija se je po mnenju očividca odzvala hitro in je po nekaj neupoštevanih opozorilih s strani napadalca začela streljati.

Olivia Gold, še ena izmed očividk, ki živi v bližini sinagoge, je slišala helikopterje in se odločila preveriti, kaj se dogaja pred njenim pragom, piše CNN. »To je preprosto grozno,« je dejala za PA Media in poudarila, da je njena skupnost sicer popolnoma mirna ter željna miru. Tudi sama je pohvalila hitro in učinkovito reakcijo policije, ki je, kot je dejala, »prispela zelo hitro« in se »odzvala odlično«.

Ob prazniku jom kipur so sinagoge še posebej polne. Rabiji čez dan vodijo verske obrede, ko judje molijo in prosijo za odpuščanje za grehe, storjene v preteklem letu. Praznovanje spremlja 25-urni post, delo v času jom kipurja je prepovedano.

Na napad se je odzvala policija in napadalca ustrelila. Njegova smrt še ni potrjena. FOTO: Paul Currie/AFP

Britanski premier ogorčen

Britanski premier Keir Starmer je izrazil ogorčenje ob četrtkovem napadu in se reševalcem ter policistom zahvalil za hitro posredovanje. »Še posebej grozljivo je, da se je napad zgodil na jom kipur, najsvetejši dan v judovskem koledarju,« je zapisal na omrežju X in izrazil sožalje svojcem tistih, ki so bili poškodovani v incidentu.

Starmer se bo predčasno vrnil v Združeno kraljestvo z varnostnega srečanja evropskih voditeljev v danski prestolnici København. Doma bo vodil sestanek vladnega komiteja Cobra, ki povezuje več ministrstev v času izrednih razmer, poroča tiskovna agencija PA Media.

Antisemitski incidenti v Združenem kraljestvu so močno narasli po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 in nadaljevanju vojaške kampanje v Gazi, piše AP News. Po podatkih organizacije Community Security Trust, zagovorniške skupine za britanske Jude, ki se bori proti antisemitizmu, je bilo v prvi polovici leta prijavljenih več kot 1.500 incidentov. To je druga najvišja zabeležena številka, takoj za rekordom, postavljenim pred letom dni.

Burnham je javnost pozval, naj se izogibajo območju napada. »Samo predstavljam si lahko, kako se bodo ljudje počutili, ko bodo izvedeli za napad, kako prestrašeni bodo,« je še dejal manchestrski župan.

Britanski Muslimanski Trust napad označil za »popolnoma odvraten«

Britanski Muslimanski Trust (British Muslim Trust), novi vladni partner za spremljanje islamofobije, je napad na sinagogo v Manchestru obsodil kot »popolnoma odvraten« in sporočil, da stoji ob strani judovski skupnosti, piše Guardian.

Izvršni direktor Trusta, Akeela Ahmed, je dejal, da je napad v Manchestru šokanten in grozljiv, še posebej ker so dejanja storjena na praznik jom kipur, najsvetejši dan judovskega koledarja. Izrazil je globoko žalost ob izgubljenih življenjih in poslal sožalje vsem prizadetim.

