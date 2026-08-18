V napadu z dronom na jedrsko elektrarno umrl delavec, še 15 ranjenih

V bližini jedrske elektrarne Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bila danes v napadu z dronom ubita ena oseba, še 15 je bilo ranjenih, je ob sklicevanju na vodstvo nuklearke sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). Žrtve so bili zaposleni oziroma podizvajalci pri nuklearki. Proruske oblasti so za napad okrivile Ukrajino.

»IAEA je bila obveščena, da je danes okoli 6. ure na avtobusni postaji, ki jo uporabljajo zaposleni na poti v jedrsko elektrarno v Zaporožju, eksplodiral dron. Direktor nuklearke je ekipo IAEA obvestil, da je eksplozija povzročila 16 žrtev med zaposlenimi in podizvajalci, vključno z enim smrtnim primerom in tremi huje poškodovanimi,« je na omrežju X zapisala IAEA.

Napadeno naj bi bilo tudi industrijsko območje nuklearke, pri čemer o škodi ne poročajo.

Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je v odzivu na napade opozoril, da ti predstavljajo veliko tveganje za jedrsko varnost in vojaške poveljnike pozval, naj nemudoma prenehajo s tovrstnimi nesprejemljivimi dejanji.

Proruske oblasti v regiji so medtem odgovornost za napad pripisale Ukrajini, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je nadzor nad ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje prevzela marca 2022, kmalu po začetku invazije na Ukrajino. Elektrarna iz varnostnih razlogov ne obratuje. IAEA pa ima na lokaciji elektrarne stalno ekipo, ki spremlja razmere, da bi preprečila morebitno jedrsko nesrečo.