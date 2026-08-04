Po ruskih navedbah ukrajinski dron na plaži ubil sedem ljudi, tudi tri otroke

V napadu z dronom na polni plaži na jugu Rusije je po navedbah lokalnih oblasti umrlo sedem ljudi, med njimi trije otroci. Ranjenih je bilo 40 ljudi, 17 so jih prepeljali v bolnišnico, poroča BBC.

Na posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti dron, ki leti proti skalnatemu pobočju, nato pa strmoglavi na plažo in eksplodira. Turisti dogajanje opazujejo z obale in iz vode.

Dron je strmoglavil na plaži v bližini vasi Arhipo-Osipovka ob Črnem morju. FOTO: Social Media/Reuters

Guverner Krasnodarske regijeje Ukrajino obtožil namernega napada na civiliste. Ukrajina dogodka ni komentirala, obe strani pa zanikata, da bi namerno napadali civilno prebivalstvo.

Ni jasno, kaj naj bi bil cilj drona. Nekateri ukrajinski kanali na Telegramu trdijo, da je dron na plažo strmoglavil zaradi motenj elektronskega bojevanja, ki so prekinile njegov signal. Več očividcev je po poročanju ruskih medijev povedalo, da je bilo pred eksplozijo slišati streljanje, kar bi lahko pomenilo, da ga je ruska zračna obramba poskušala sestreliti.

Dron je strmoglavil na plaži v bližini vasi Arhipo-Osipovka ob Črnem morju. Zaradi toplega podnebja, dolgih plaž in razvite turistične infrastrukture je kraj priljubljeno počitniško središče, zlasti odkar so sankcije številnim Rusom omejile potovanja v tujino.

Pred napadom se sirene niso oglasile

Turisti in prebivalci Arhipo-Osipovke so za lokalne medije povedali, da se pred napadom niso oglasile opozorilne sirene.

»Pokrili smo se z ležalniki in nismo videli, kje je eksplodiralo,« je povedal eden od dopustnikov. Drugi je dejal, da trenutka strmoglavljenja ni videl, je pa pred eksplozijo slišal »streljanje, podobno rafalu iz mitraljeza«.

»Vse se je zgodilo pred očmi mojih otrok. Moj otrok je doživel živčni zlom,« je po navedbah BBC povedal tretji očividec.

Rusija od začetka obsežne invazije februarja 2022 redno napada ukrajinska mesta in stanovanjska območja. (Odesa, 1. avgust). FOTO: Nina Liashonok/Reuters

Napadi vse globlje na ruskem ozemlju

Ukrajina je v zadnjem letu okrepila napade dolgega dosega na cilje globoko v Rusiji, predvsem na energetsko infrastrukturo in skladišča, za katera trdi, da se uporabljajo v vojaške namene. V nekaterih napadih so umrli tudi civilisti; konec tedna je bilo v več ruskih mestih po navedbah oblasti ubitih osem ljudi.

V torek zgodaj zjutraj so droni zadeli tudi skladiščni objekt v bližini Sankt Peterburga, je sporočil regionalni guverner Aleksander Drozdenko.

Rusija od začetka obsežne invazije februarja 2022 redno napada ukrajinska mesta in stanovanjska območja. V sobotnih raketnih napadih na Kijev je bilo po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ubitih najmanj devet ljudi, več deset pa ranjenih. Delno je bila uničena tudi stanovanjska stavba v enem od kijevskih okrožij.

Ukrajinski napadi so bili v zadnjih tednih usmerjeni tudi na skladišča spletnega trgovca Wildberries. Kijev trdi, da jih Rusija uporablja za oskrbovanje vojske, kar Moskva zanika. Podjetje je še nedavno prodajalo tudi vojaško opremo, med drugim neprebojne jopiče ter izdelke, ki jih je mogoče uporabiti pri proizvodnji dronov.