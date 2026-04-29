    Svet

    V napadu z nožem ranjena Juda, napadalec prijet

    Zaradi hudih poškodb so ju prepeljali v bolnišnico. Oba naj bi bila sicer v stabilnem stanju.
    Galerija
    STA
    29. 4. 2026 | 15:53
    29. 4. 2026 | 15:54
    3:31
    A+A-

    V napadu z nožem v londonskem predmestju Golders Green sta bili danes ranjeni dve osebi. Osumljenca za napad, ki naj bi bil uperjen proti Judom, so po lastnih navedbah prijeli pripadniki prostovoljnih judovskih civilnih patrulj Shomrim in ga predali policiji, poroča britanski BBC. Britanski premier in župan Londona sta napad ostro obsodila.

    Po poročanju BBC sta bila v napadu na severu Londona zabodena dva judovska moška, ki so ju zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico. Oba naj bi bila sicer v stabilnem stanju. Po besedah enega od očividcev je bil eden od moških zaboden pred trgovinami, drugi pa pred sinagogo.

    Skušal zabosti tudi policista

    Shomrim, ki skrbi za varnost judovske skupnosti, je na družbenem omrežju X sporočil, da je moški, oborožen z nožem, tekel po glavni ulici v Golders Green in poskušal napasti člane skupnosti. Kot so še zapisali, so se takoj odzvali in pridržali osumljenca. Na kraj dogodka je nato prispela britanska policija, ki je moškega, osumljenega napada, aretirala.

    Policija je kasneje v zvezi z napadom sporočila, da je osumljenec skušal zabosti tudi policista, zato so ga pred aretacijo onesposobili z električnim paralizatorjem, še navaja BBC.

    Londonski župan Sadiq Khan je obsodil napad in potrdil, da je policija v povezavi z incidentom aretirala osebo. »Londonska judovska skupnost je bila tarča vrste šokantnih antisemitskih napadov. V družbi ne sme biti absolutno nobenega prostora za antisemitizem,« je zapisal na omrežju X.

    Starmer: Napad zelo zaskrbljujoč

    Britanski premier Keir Starmer, ki je govoril v parlamentu, je v prvem odzivu napad označil za »zelo zaskrbljujoč«. Na družbenih omrežjih pa je sporočil, da je »antisemitski napad v Golders Greenu skrajno grozljiv«.

    Judovskima organizacijama Shomrim in Hatzola ter policiji se je zahvalil za hitro ukrepanje in obljubil, da bodo odgovorni privedeni pred sodišče.

    Izraelsko zunanje ministrstvo pa je danes pozvalo britansko vlado, naj hitro ukrepa proti antisemitizmu. »Po napadih na sinagoge, judovske ustanove, reševalna vozila v skupnosti in zdaj tudi na Jude, ki so bili tarča v Golders Greenu, britanska vlada ne more več trditi, da je to pod nadzorom,« je ministrstvo zapisalo na omrežju X.

    »Izjave premierja Keira Starmerja niso nadomestilo za soočanje s koreninami antisemitizma, ki tlijo po Združenem kraljestvu ... Dovolj besed. Združeno kraljestvo mora ukrepati odločno in nujno,« so dodali.

    V zadnjem času se je v Londonu zgodilo več napadov na judovske ustanove. Pred nekaj tedni so bila v antisemitskem požigu v Golders Green uničena štiri reševalna vozila neprofitne organizacije Hetzola. V povezavi z napadom je policija prijela dva osumljenca.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izredna seja DZ

    Poseg v 11 zakonov, ukrepi proti energetski krizi brez vsebine

    Spremembe zakona o vladi bodo obravnavane po hitrem postopku, zakon o interventnih ukrepih pa po rednem.
    Karel Lipnik 29. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Liege - Bastogne - Liege

    Pogačar po zmagi najprej ob 5500 evrov, nato je UCI srečala pamet

    Sodniki na dirki Liege - Bastogne - Liege so Tadeju Pogačarju po zmagi prisodili kazen zaradi neprimernega dresa na stopničkah, kasneje so jo umaknili.
    28. 4. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več

    napadnapad z nožemLondonVelika BritanijapolicijaIzrael

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Vredno branja

    Rada bi bila vedno otrok, a zdaj si želi visoke pete

    Vodilni teniški igralki sveta Arini Sabalenka nepričakovano spodrsnilo v Madridu, kjer je na 19. rojstni dan v središču pozornosti Mira Andrejeva.
    29. 4. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    London

    V napadu z nožem ranjena Juda, napadalec prijet

    Zaradi hudih poškodb so ju prepeljali v bolnišnico. Oba naj bi bila sicer v stabilnem stanju.
    29. 4. 2026 | 15:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Sprememba v Dončićevi zasebni zgodbi dobra novica tudi za navijače

    Ameriški mediji poročajo o novem razvoju v zasebni zgodbi slovenskega zvezdnika.
    Blaž Potočnik 29. 4. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kosovo

    Tretjič bodo šli volit v 16 mesecih

    Poslanci v zakonskem roku niso izvolili predsednice, zato bodo volivci znova volili poslance.
    Novica Mihajlović 29. 4. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Ameriška filmska akademija

    Tehnični oskar Ameriške filmske akademije raziskovalcu slovenskih korenin

    Med prejemniki nagrad na različnih področjih, kot so pirotehnika, vizualni in zvočni učinki ter animacija, je tudi Paul Debevec z Univerze v Južni Kaliforniji.
    29. 4. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Sprememba v Dončićevi zasebni zgodbi dobra novica tudi za navijače

    Ameriški mediji poročajo o novem razvoju v zasebni zgodbi slovenskega zvezdnika.
    Blaž Potočnik 29. 4. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kosovo

    Tretjič bodo šli volit v 16 mesecih

    Poslanci v zakonskem roku niso izvolili predsednice, zato bodo volivci znova volili poslance.
    Novica Mihajlović 29. 4. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Ameriška filmska akademija

    Tehnični oskar Ameriške filmske akademije raziskovalcu slovenskih korenin

    Med prejemniki nagrad na različnih področjih, kot so pirotehnika, vizualni in zvočni učinki ter animacija, je tudi Paul Debevec z Univerze v Južni Kaliforniji.
    29. 4. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več

