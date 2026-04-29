V napadu z nožem ranjena Juda, napadalec prijet

V napadu z nožem v londonskem predmestju Golders Green sta bili danes ranjeni dve osebi. Osumljenca za napad, ki naj bi bil uperjen proti Judom, so po lastnih navedbah prijeli pripadniki prostovoljnih judovskih civilnih patrulj Shomrim in ga predali policiji, poroča britanski BBC. Britanski premier in župan Londona sta napad ostro obsodila.

Po poročanju BBC sta bila v napadu na severu Londona zabodena dva judovska moška, ki so ju zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico. Oba naj bi bila sicer v stabilnem stanju. Po besedah enega od očividcev je bil eden od moških zaboden pred trgovinami, drugi pa pred sinagogo.

Skušal zabosti tudi policista

Shomrim, ki skrbi za varnost judovske skupnosti, je na družbenem omrežju X sporočil, da je moški, oborožen z nožem, tekel po glavni ulici v Golders Green in poskušal napasti člane skupnosti. Kot so še zapisali, so se takoj odzvali in pridržali osumljenca. Na kraj dogodka je nato prispela britanska policija, ki je moškega, osumljenega napada, aretirala.

Policija je kasneje v zvezi z napadom sporočila, da je osumljenec skušal zabosti tudi policista, zato so ga pred aretacijo onesposobili z električnim paralizatorjem, še navaja BBC.

Londonski župan Sadiq Khan je obsodil napad in potrdil, da je policija v povezavi z incidentom aretirala osebo. »Londonska judovska skupnost je bila tarča vrste šokantnih antisemitskih napadov. V družbi ne sme biti absolutno nobenega prostora za antisemitizem,« je zapisal na omrežju X.

Starmer: Napad zelo zaskrbljujoč

Britanski premier Keir Starmer, ki je govoril v parlamentu, je v prvem odzivu napad označil za »zelo zaskrbljujoč«. Na družbenih omrežjih pa je sporočil, da je »antisemitski napad v Golders Greenu skrajno grozljiv«.

Judovskima organizacijama Shomrim in Hatzola ter policiji se je zahvalil za hitro ukrepanje in obljubil, da bodo odgovorni privedeni pred sodišče.

Izraelsko zunanje ministrstvo pa je danes pozvalo britansko vlado, naj hitro ukrepa proti antisemitizmu. »Po napadih na sinagoge, judovske ustanove, reševalna vozila v skupnosti in zdaj tudi na Jude, ki so bili tarča v Golders Greenu, britanska vlada ne more več trditi, da je to pod nadzorom,« je ministrstvo zapisalo na omrežju X.

»Izjave premierja Keira Starmerja niso nadomestilo za soočanje s koreninami antisemitizma, ki tlijo po Združenem kraljestvu ... Dovolj besed. Združeno kraljestvo mora ukrepati odločno in nujno,« so dodali.

V zadnjem času se je v Londonu zgodilo več napadov na judovske ustanove. Pred nekaj tedni so bila v antisemitskem požigu v Golders Green uničena štiri reševalna vozila neprofitne organizacije Hetzola. V povezavi z napadom je policija prijela dva osumljenca.