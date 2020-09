FOTO:V napadu z nožem v središču Pariza več ranjenih

FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Francoski premier Jean Castex. FOTO: Ludovic Marin/AFP

V napadu z nožem v središču francoske prestolnice so bile danes ranjene štiri osebe, od tega dve huje. Napad naj bi se zgodil v bližini nekdanjega sedeža satiričnega tednika Charlie Hebdo, ki je bil pred dobrimi petimi leti tarča islamskih skrajnežev.Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sta domnevna storilca na begu. Da je v Parizu prišlo do napada je potrdil tudi francoski premierZa zdaj še ni znano, ali ima dogodek teroristično ozadje.Do okrutnega dejanja je prišlo nekaj tednov po začetku sodnega procesa proti 14 obtoženim sodelovanja v terorističnih napadih januarja 2015, v katerih je bilo na sedežu tednika Charie Hebdo, judovski trgovini Hyper Cacher in v napadu na policistko v Montrougeu ubitih 17 ljudi.