V Natu se ne bojijo za 5. člen

Na sedežu Nata poskušajo pokazati, da izjave Donalda Trumpa spremljajo manj živčno od številnih evropskih politikov. Kljub temu je generalni sekretar Jens Stoltenberg opozoril, da ne bi smeli spodkopavati verodostojnosti odvračanja. Tako bi se tudi izognili napačnim ocenam v Moskvi in nerazumevanju predanosti vzajemni obrambi Natovih zaveznic s 5. členom. Dvomov o jedrskem odvračanju z ameriškimi konicami ni.

Pred današnjim zasedanjem Natovih obrambnih ministrov so bili voda na mlin argumentom proti Trumpu novi statistični podatki o vlaganjih v obrambo. Lani je bilo zvišanje izdatkov v Evropi in Kanadi z 11-odstotno rastjo po Stoltenbergovih besedah »brez primere«. Poldrugi ducat držav je že doseglo cilj in vlaga v obrambo vsaj 2 odstotka BDP. Slovenija je že dolgo na repu lestvice. V nasprotju s splošnim trendom v Natu naj bi se delež letos zmanjšal z 1,33 na 1,31 odstotka BDP. Med glavnimi razlogi so tudi lanske poplave.