V Natu se poskušajo izogniti krizi, kakršne še ni bilo

Ameriško poseganje po Grenlandiji in grožnje Donalda Trumpa z uporabo vojske za priključitev tega danskega avtonomnega območja so resna preizkušnja za severnoatlantsko zavezništvo. Takšno prisvajanje ozemlja druge zaveznice bi pahnilo Nato v krizo, kakršne še ni bilo.

Že lani so potekale razprave, kako bi Nato kot zavezništvo v sodelovanju s temi sedmimi članicami zagotovil, da bi Arktika ostala varna. Po Ruttejevih besedah potekajo razprave o naslednjem koraku v tej smeri. To je v očeh zaveznic prednostna naloga. Poleg tega se strinjajo, da je kolektivna obramba bistvena.