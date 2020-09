V nekropoli Sakara odkrili 27 lesenih krst, starih okrog 2500 let

Arheologinja dr. Salima Ikram. FOTO: Matjaz Kačičnik

Arheologom v Egiptu je uspelo novo veliko odkritje. Na pokopališču v starodavni nekropoli Sakara, kjer se nahaja ena od najstarejših piramid na svetu, so odkrili 27 krst, starih okoli 2500 let. Nekropola leži približno 30 kilometrov južno od sodobnega Kaira, vpisana je tudi na Unescov seznam svetovne dediščine. Leseni sarkofagi še nikoli niso bili odprti, so po poročanju Reutersa sporočili iz egiptovskega ministrstva za turizem in starine.Sarkofagi so pobarvani v živahne barve in popisani s hieroglifi. Našli so jih v dveh ločenih jamah v jašku več kot 30 metrov pod zemljo. Arheologi se že veselijo, da bodo v prihodnje odkrili še kakšen starodavni zaklad.Sakara je veliko območje, na katerem so pokopavali prebivalce Memfisa, starodavne egipčanske prestolnice v bližini Gize. Območje je bilo gosto naseljeno, zato so arheologi do danes odkrili že precej zanimivih najdb. Marca letos so v Egiptu po 14 letih znova za javnost odprli prvo zgrajeno piramido – Džoserjevo piramido –, zgrajeno v 27. stoletju pred našim štetjem za pokop faraona Džoserja. Obnova je državo stala 6,6 milijona dolarjev (5,6 milijona evrov). V Sakari je piramide zgradilo še šestnajst drugih egipčanskih kraljev.Minister za turizem in starineje povedal, da bodo nadaljevali izkopavanja v Sakari. V enem od videoposnetkov je dejal, da je najdba lesenih sarkofagov zgolj začetek. Odkopavanja po njegovih besedah zahtevajo ogromno potrpljenja in previdnosti, še posebej v časih koronavirusa.Pandemija je Egipt, katerega gospodarstvo temelji predvsem na masovnem turizmu, močno prizadela. Julija so po nekaj mesecih zaprtja znova vzpostavili mednarodne lete in odprli nekatere glavne in najbolj obiskane turistične znamenitosti, s piramidami v Gizi na čelu. Kljub ponovnemu odprtju meja bo tudi zimska sezona, ki se začne oktobra, najbrž precej težka.Med rutinskimi izkopavanji v katakombah psov v sakarski nekropoli, ki jih je vodila arheologinja, so leta 2011 odkrili skoraj osem milijonov mumificiranih živali, večinoma psov, je tedaj poročal CNN. Tam naj bi jih odložili njihovi lastniki kot priprošnjo svojim bogovom, predvsem Anubisu.